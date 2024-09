Sibírsky šaman označil Putina za stelesnenie zla, päť rokov ho bezdôvodne držia v psychiatrických liečebniach

Nevšedná misia

19.9.2024 (SITA.sk) - Vo štvrtok je to už päť rokov, čo ruská polícia zadržala jakutského šamana Alexandra Gabyševa počas jeho namáhavej cesty z republiky Sacha na Ďalekom východe do Moskvy.Ako referuje web The Moscow Times, šaman vtedy označil ruského vodcu za „stelesnenie zla“ a odvtedy ho držia v psychiatrických liečebniach, kde musel podstupovať život ohrozujúce liečby, hoci nezávislí lekári potvrdili jeho duševnú príčetnosť.V marci 2019 sa Alexander Gabyšev vydal na 8000-kilometrovú cestu s nevšednou misiou - vyhnať Putina z Kremľa. „Obyčajní ľudia sa boja ozvať. Boja sa, že budú prepustení z práce, že prídu o plat. Sila nášho štátu je bezhraničná, démonická a ľudia boli zahnaní do umelej depresie,“ povedal vtedy šaman pre sibírske médium Sibir Realii.„Medzi mocou štátu a ľuďmi musí existovať rovnováha... Takže šaman bojovník prišiel túto rovnováhu obnoviť,“ odpovedal Gabyšev, keď sa ho pýtali na účel jeho cesty.Hoci ho ešte počas cesty zatkli v Burjatskej republike, podarilo sa mu vybudovať kult a dostal sa na titulky médií po celom svete.„Pritiahol na svoju stranu toľko obyčajných ľudí, pretože hovoril o ich bolesti,“ povedala Sargylana Kondakovová z Free Yakutia Foundation, mimovládnej skupiny za práva domorodcov a protivojnovej skupiny z Gabyševovej rodnej Sachy. „Čím ďalej idete od Moskvy, tým silnejšia je bolesť z nespravodlivosti,“ povedala Kondakovová.Od svojho zatknutia si Gabyšev získal nielen nových priaznivcov na sociálnych sieťach, ale stal sa aj námetom pre umelecké diela, piesne a dokumentárny film významnej jakutskej filmárky Beaty Bubenecovej, ktorý mal premiéru na filmovom festivale Jeden svet v Česku začiatkom tohto roka. Gabyšev mal byť súčasťou nedávnej výmeny väzňov medzi Ruskom a Západom, no nestihli ho včas zaradiť do zoznamu.Gabyšev však nie je jediným samozvaným šamanom, ktorého popularita v posledných rokoch prudko stúpa. Na Sibíri, kde sú šamanistické praktiky hlboko prepojené s domorodými tradíciami a zachovali sa aj napriek tvrdým zásahom proti náboženstvu zo sovietskej éry, sa mnohí vracajú späť k duchovným praktikám svojich predkov.Kritici však poukazujú na to, že mnohí šamani podporujú ruský režim a svoju prácu robia len pre peniaze. „Potom to vyzerá ako výsmech našej kultúre. Zarábajú veľa peňazí na biede ľudí,“ skonštatovala Kondakovová.