Europoslanci žiadajú krajiny EÚ, aby vyvíjali tlak na olympijský výbor v súvislosti so športovcami z Ruska a Bieloruska

Európa sa bojí propagandy

Precedens z minulého storočia

18.2.2023 (SITA.sk) - Zákonodarcovia Európskej únie odsúdili snahy Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o začlenenie športovcov z Ruska a Bieloruska do medzinárodných súťaží a ich štart na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.V prijatej rezolúcii poslanci Európskeho parlamentu uviedli, že umožniť Rusom a Bielorusom súťažiť pod neutrálnou vlajkou „je v rozpore s izoláciou týchto krajín“ a obidva režimy tento krok MOV „zneužijú na propagandistické účely“.MOV sa oháňa názorom dvoch expertov Organizácie spojených národov (OSN) na ľudské práva podporujúcich názor, že Rusi a Bielorusi by nemali čeliť diskriminácii len pre pas, ktorý vlastnia. Keďže kvalifikácia na OH 2024 v mnohých športoch už prebieha, MOV chce, aby športovci z Ruska a Bieloruska súťažili pod neutrálnou vlajkou.Európsky parlament vo svojej rezolúcii vyzval 27 krajín EÚ a medzinárodné spoločenstvo, nech vyvíjajú tlak na MOV, aby zmenil svoj postoj, ktorý je podľa europoslancov „hanbou pre medzinárodný svet športu“.Nemecko a Japonsko, agresori z druhej svetovej vojny, nedostali pozvánku na OH 1948 v Londýne. Juhoafrická republika bola zasa v rokoch 1964 až 1988 vylúčená z dôvodu rasistickej politiky apartheidu. MOV namiesto toho poukazuje na novší príklad športovcov z bývalej Juhoslávie, ktorí na OH 1992 v Barcelone súťažili ako "nezávislí športovci", zatiaľ čo ich krajina bola počas občianskej vojny pod sankciami OSN."V tejto chvíli nie sú uvalené žiadne sankcie OSN voči Rusku a Bielorusku,“ argumentoval nedávno MOV, no táto skutočnosť má úplné jasné vysvetlenie. Rusko, ktoré 24. februára 2022 s pomocou Bieloruska rozpútalo vojnu na Ukrajine, patrí k stálym členom Bezpečnostnej rady OSN , preto môže vetovať akúkoľvek z navrhovaných rezolúcií.