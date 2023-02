MS 2023: Vlhová po 1. kole slalomu o 0,99 s za Shiffrinovou

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení úvodnej tridsiatky 1. kola slalomu na MS na piatom mieste. Vo francúzskom stredisku Courchevel/Méribel zaostávala za vedúcou Mikaelou Shiffrinovou o 99 stotín sekundy. Američanka viedla s náskokom 19 stotín pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, na priebežnej tretej priečke bola Kanaďanka Laurence St. Germainová (+0,61). Štvrtá pozícia patrila Nemke Lene Dürrovej už s výraznejším odstupom 0,92 s.





Vlhová, ktorá odštartovala s číslom päť, mala pomalší úvod, postupne však na náročnej trati so zatvorenými bránami našla rytmus. Na druhom medzičase mala stratu 0,44 s na Shiffrinovú. Olympijská víťazka z Pekingu predvádzala plynulú jazdu, ale chýbala jej potrebná dynamika a agresivita. V cieli mala na Američanku takmer sekundové manko. Čerstvá majsterka sveta v obrovskom slalome, ktorá v polovici šampionátu ukončila spoluprácu s trénerom Mikeom Dayom, odštartovala preteky s číslom 1 a svojou jazdou bez výrazných zaváhaní nasadila latku vysoko. Líderka SP a už istá víťazka malého glóbusu v tejto disciplíne našla od prvých bránok správne tempo, ktoré dolu ešte vygradovala. Hoci niektoré oblúky nemala čisté a v jej jazde bola rezerva, bolo jasné, že jej čas sa bude ťažko prekonávať.K jej výkonu sa dokázala priblížiť už len Holdenerová, ktorá so stratou necelých dvoch desatín ako jediná z tradičných Shiffrinovej konkurentiek mohla reálne pomýšľať na zisk titulu. Nádejné medzičasy mala aj Anna Swennová-Larssonová, Švédka sa však v spodnej časti dostala do záklonu a nasledoval pád. Dokázala sa ešte vrátiť na trať, jej strata v cieli 6,60 s však znamenala, že vypadla z bojov o medaily. Do jednej sekundy sa zmestila ešte Dürrová a so štartovým číslom 18 pozitívne prekvapila St. Germainová, ktorá sa zaradila na tretiu priečku.Na štart prvého kola sa chystala s číslom 56 aj ďalšia Slovenka Petra Hromcová.