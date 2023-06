Europoslanci žiadajú pozvanie Ukrajiny do aliancie a podporujú rozhodnutie na štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ

Členstvo v NATO

15.6.2023 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali spojencov v NATO , aby dodržali svoj záväzok voči Ukrajine a pripravili pôdu na pozvanie Kyjeva za člena aliancie.V uznesení europoslanci zdôraznili svoje očakávanie, že „prístupový proces sa začne po skončení vojny a čo najskôr sa ukončí“.Za uznesenie hlasovalo 425 europoslancov, 38 bolo proti a 42 sa hlasovania zdržalo. EP o tom informoval v správe na svojej webovej stránke.Kým sa nedosiahne úplné členstvo Ukrajiny, Európska únia a jej členské štáty musia spolu so spojencami v NATO a podobne zmýšľajúcimi partnermi úzko spolupracovať s Kyjevom na vytvorení dočasného rámca pre bezpečnostné záruky, ktorý by mal vzniknúť ihneď po vojne, konštatuje správa EP.EP ďalej zopakoval svoju podporu rozhodnutiu Európskej rady udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ. Europoslanci vyjadrili nádej na kladné odporúčanie Európskou komisiou hneď, ako Ukrajina úspešne zrealizuje sedem krokov uvedených v jej stanovisku.„Európsky parlament požaduje komplexný a primeraný balík EÚ na obnovu Ukrajiny, ktorý by sa mal zamerať na okamžitú, strednodobú a dlhodobú pomoc, obnovu a zotavenie krajiny. Europoslanci so záujmom očakávajú nadchádzajúcu revíziu súčasného viacročného finančného rámca Európskou komisiou a návrh nástroja na obnovu Ukrajiny,“ uviedol EP.Zdôraznil pritom, že je dôležité prepojiť obnovu Ukrajiny s jej prípravami na vstup do EÚ. Členovia EP zároveň odsúdili, že Rusko 6. júna zničilo Kachovskú priehradu na juhu Ukrajiny a označili to za vojnový zločin.„Dôsledkom boli rozsiahle záplavy a environmentálna katastrofa, ako aj ekocída na Ukrajine. Všetci tí, ktorí sú zodpovední za vojnové zločiny vrátane zničenia priehrady, budú braní na zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom,“ vyhlásili europoslanci.