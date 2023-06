Nemecko má zelenú na získanie vlastného systému protivzdušnej obrany Arrow-3, kúpi ho od Izraela

Systém Arrow-3

Protivzdušná obrana





Letecké a kozmické firmy sa podľa Politica obávajú, že v rámci prudkého nárastu výdavkov na obranu v celej Európe v dôsledku ruskej vojne na Ukrajine pôjdu miliardy eur dodávateľom mimo Európskej únie, vrátane Izraela, Južnej Kórey a Turecka.





15.6.2023 (SITA.sk) - Nemecko má zelenú na získanie vlastného systému Železná kupola. Informuje o tom portál Politico.Rozpočtový výbor Bundestagu v stredu uvoľnil prvú tranžu 560 miliónov eur na nákup izraelského systému protivzdušnej obrany Arrow-3. Nemecká vláda sa totiž snaží modernizovať svoju armádu v rámci fondu v objeme 100 miliárd eur, ktorý vlani schválili kancelár Olaf Scholz a nemecký parlament.Výdavky Nemecka na systémktorý je určený na zachytávanie balistických rakiet, by mali podľa očakávaní dosiahnuť štyri miliardy eur. Výbor v stredu schválil aj približne 950 miliónov eur na nákup šiestich systémov protivzdušnej obrany IRIS-T-SLM nemeckej výroby.„Nákupom nemeckého systému IRIS-T SLM a akvizíciou izraelských striel Arrow posúvame vpred dva veľké projekty zo špeciálnych prostriedkov Bundeswehru, ktoré pomôžu v Nemecku vybudovať ochranný dáždnik,“ povedal pre Politico poslanec Slobodných demokratov vo výbore Karsten Klein.vyvinula a vyrába spoločnosť Israeli Aerospace Industries v spolupráci s americkým leteckým gigantom Boeing . Systémy protivzdušnej obrany by podľa Kleina v kombinácii mali poskytnúť dosah 2 400 kilometrov.Systém Arrow-3 sa v Izraeli používa od roku 2017 ako súčasť jeho ochranného systému Železná kupola. Podľa dokumentu, ktorý videl portál Politico, sa Berlín usiluje o uzavretie záväznej zmluvy na Arrow-3 do konca roka 2023. Systém by potom mohol byť funkčný ku koncu roka 2025.