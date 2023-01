Europoslanec Štefanec sa chce zamerať na digitalizáciu, seniorov a ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním na internete

Ochrana spotrebiteľov

Téma digitalizácie

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Digitalizácia, seniori a malí podnikatelia budú prioritami poslanca Európskeho parlamentu Ivan Štefanca v roku 2023. Ako informoval, zamerať sa chce aj na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním na internete. Špecifickou témou sú pre neho seniori a zlepšovanie podmienok pre ich život, vrátane striebornej ekonomiky, teda ekonomiky, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori.„V europarlamente sa chcem zamerať aj na konkrétne praktické veci, ktoré priamo zlepšujú život takmer každému obyvateľovi Európskej únie, ako to bolo napríklad v prípade jednotných nabíjačiek v roku 2022,“ dodal Štefanec.Naďalej sa plánuje venovať témam ochrany spotrebiteľov a podpore malých a stredných podnikateľov.„Mňa osobne bude zaujímať aj to, ako dokážeme udržať pracovné miesta a byť konkurencieschopní. Ako efektívne podporovať vedu, výskum, inovácie, jednotný trh a zamestnanosť,“ doplnil europoslanec.Pre Slovensko bude podľa neho dôležité, ako sa popasuje s využitím finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, a tiež s témou digitalizácie.Pre Európsku úniu bude v roku 2023 podľa Štefanca rozhodujúce, ako sa dokáže vysporiadať s témou napadnutej Ukrajiny, vlastnej obrany, energetickej nezávislosti a inflačnou krízou. Očakáva diskusiu o dôležitosti európskej bezpečnosti a obrany.„Rok 2023 by mal byť v európskej politike podľa mnohých analytikov a politikov plný výziev a skúšok európskej jednoty,“ dodal Štefanec.