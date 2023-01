Rusko plánuje zvýšiť maximálny vek pre odvody do armády, umožní to zväčšenie vojska o 30 percent

Horná hranica veku

Zväčšenie ruskej armády

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Správy, podľa ktorých Moskva plánuje zvýšiť maximálny vek pre odvody do armády z 27 na 30 rokov, podľa britského rezortu obrany naznačujú, že ruskí lídri dúfajú, že takáto zmena bude „menej znepokojujúca" ako ďalšie kolo nepopulárnej „čiastočnej mobilizácie".„Šéf obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov 12. januára navrhol, aby Rusko pred odvodmi do armády, ktoré budú na jar 2023, posunulo hornú hranicu veku pre odvody z 27 na 30 rokov," uviedlo britské ministerstvo obrany v aktualizácii spravodajských informácií o vývoji vojny na Ukrajine.Kartapolov povedal, že cieľom toho kroku je umožniť ohlásené zväčšenie ruskej armády o 30 percent, poznamenáva britský rezort obrany. Informuje o tom web The Guardian.Ruskí lídri pravdepodobne dúfajú, že zmena vekových kritérií pre pravidelné odvody do armády zvýši počet ľudí pre boje na Ukrajine a zároveň to menej znepokojí obyvateľstvo ako ohlásenie ďalšej „čiastočnej mobilizácie", dodáva britské ministerstvo obrany.