Europoslankyňa Karvašová sa chce sústrediť na regióny, východné Slovensko podľa nej vyťaží zo vstupu Ukrajiny do Únie (video)

Predmet diskusií na najbližšie dva roky

Východné Slovensko môže ťažiť z Ukrajiny

10.6.2024 (SITA.sk) - Pre novozvolenú slovenskú europoslankyňu Ľubicu Karvašovú bude prioritou rozvoj regiónov. Ako prezradila v rozhovore pre agentúru SITA, v Európskom parlamente sa chce venovať tejto otázke a byť súčasťou výboru, ktorý má na starosti regionálnu politiku. Netají sa tým, že by chcela presadiť priamy prístup k európskym zdrojom pre slovenské regióny a mestá.„Myslím si, že to je tá vec, ktorá nám umožní rozvíjať krajinu, jej prosperitu aj životnú úroveň ľudí. Myslím si, že Európsky parlament v tom má veľmi významnú úlohu,“ uviedla Karvašová, ktorá sa do európskeho zákonodarného zboru dostala z kandidátky hnutia Progresívne Slovensko Karvašová pripomenula, že najbližšie dva roky bude predmetom diskusií to, ako má vyzerať politika súdržnosti a podmienky na čerpanie eurofondov pre ďalšie obdobie.„Budeme sa snažiť vyrokovať to, aby regióny si mohli samé definovať svoje potreby. Najlepšie vedia, čo potrebujú... Aby získali flexibilitu v rámci európskej legislatívy tak, aby mohli priamo využívať európske zdroje a nemuseli ísť výlučne cez rozhodnutia vlády, ktorá je centrálna a nemusí poznať všetky detaily potrieb a špecifík regiónov,“ dodala Karvašová a podotkla, že „každý región sa musí rozvíjať podľa svojich možností a svojich silných stránok“.Pozitívne vníma tiež tému rozširovania Európskej únie . Vraví, že tak, ako kedysi východ Rakúska profitoval z ambícií Slovenska vstúpiť a neskôr aj zo samotného začlenenia do Európskej únie, tak môže teraz východné Slovenska vyťažiť z budúceho členstva Ukrajiny v Únii.„Teraz je ten priestor na východnom Slovensku, na hranici s Ukrajinou, využiť toto obdobie, povedzme 10-15 rokov, aby bolo východné Slovensko pripravené na moment, keď sa Ukrajina začlení do EÚ. Aby bolo východné Slovensko pripravené s politikami, infraštruktúrou, železnicami, cestami, vedecko-výskumnými inštitúciami, ktoré dokážu pritiahnuť investorov a pracovnú silu, dokážu vytvoriť pracovné miesta pre ľudí a rozvíjať obchod so západnou Ukrajinou,“ skonštatovala pre agentúru SITA Ľubica Karvašová.