Hnutie Republika našlo silnú podporu pod Tatrami a na Spiši, nezaostával ani Smer či KDH

10.6.2024 (SITA.sk) - Silnú podporu našlo pod Tatrami a na Spiši počas sobotňajších volieb do Európskeho parlamentu aj hnutie Republika . Víťazilo v niektorých obciach v Popradskom, Kežmarskom aj Levočskom a Ľubovnianskom okrese, alebo obsadila aj druhé či tretie miesto.Napríklad v obci Lúčka v Levočskom okrese dosiahla 49 percent, a v Pavľanoch jej patrila polovica z celkového počtu odovzdaných hlasov. Do europarlamentu sa dostali dvaja kandidáti za Republiku - Milan Uhrík V Popradskom okrese zvíťazilo hnutie PS s 28,7 percenta hlasmi, Republika skončila tretia po Smere , keď dosiahla viac ako 13 percent. V rámci obcí sa delila o prvenstvo v Hranovnici s PS, obe hnutia dosiahli podporu po 19,51 percenta hlasov voličov, a v Jánovciach so Smerom-SD s viac ako 22 percentami.V Kravanoch zvíťazilo hnutie Republika s viac ako 21 percentami, za ňou nasledovalo KDH s takmer 18 percentami. V Liptovskej Tepličke bolo víťazom KDH s takmer 27 percentami, Republika získala 21 percent. V Lučivnej malo hnutie Republika viac ako 22 percent, ale PS viac ako 29 percent.Prvenstvo ušlo Republike tesne v Šuňave, kde jeho kandidátov volilo takmer 22 percent voličov, Smeru-SD odovzdalo svoj hlas viac ako 23 percent voličov. V okresnom Poprade mala Republika takmer 13 percent, pred ňou skončilo PS s takmer 30 percentami a Smer-SD s viac ako 22 percentami.V Levočskom okrese síce zvíťazil Smer s 22,67 percenta odovzdaných hlasov, Republika skončila ako štvrtá so ziskom 14,36 percenta, našli sa však obce, v ktorých voliči uprednostnili kandidátov tohto hnutia. Prvenstvo získalo v obciach s menším počtom obyvateľov, ako sú Brutovce (28 percent) a Doľany (viac ako 22 percent).V Lúčke jej patrilo 49 percent zo 43 platných hlasov a v Pavľanoch si jej kandidátov vybrala polovica z dokopy 28 voličov. V Jablonove sa Republika delila o prvenstvo so Smerom, keď získali obe podporu po 24,4 percenta.V okrese Kežmarok získalo najviac hlasov hnutie PS, a to 20,77 percenta, Republika s viac ako 15 percent hlasov voličov bola štvrtá. Zvíťazila však v obci Havka, kde jej svoj hlas dalo 46 percent z trinástich voličov, v Holumnici s takmer 24 percentami, aj v Tvarožnej s viac ako 23 percentami hlasov voličov. V Zálesí volil rovnaký počet voličov kandidátov Republiky aj PS, obe hnutia dosiahli podporu zhodne 21,62 percenta.Takmer 15 percent hlasov získalo hnutie Republika v Ľubovnianskom okrese, predbehol ju však Smer s takmer 27 percentami a KDH s viac ako 16 percentami. Voliči sa o víťazstvo hnutia Republika postarali v Haligovciach (takmer 39 percent), Nižných Ružbachoch (takmer 33 percent). V Legnave sa o prvenstvo podelila Republika so Smerom a KDH, všetky tri politické subjekty získali po 19,6 percenta hlasov.