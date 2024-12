Europoslankyňa Lexmann: Blanár si vyberá autoritársky východ namiesto spolupráce so spojencami

Viacero pochybných stretnutí

6.12.2024 (SITA.sk) - Zahraničná politika vlády na štyri svetové strany je v skutočnosti zameraná len na jednu, a to autoritársky východ. Skonštatovala to poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann KDH ).Podľa nej minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) využil tento týždeň zasadnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte, aby sa pochválil stretnutím s predstaviteľmi autoritárskych režimov.Lexmann pripomenula, že Blanár sa opätovne stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom . Rusko pritom podľa nej naďalej odmieta zasadnúť za rokovací stôl a ukončiť agresiu proti Ukrajine "Stretol sa tiež s gruzínskou ministerkou zahraničných vecí v čase, keď jej vláda po otáznych voľbách väzní opozičných lídrov a bije nevinných ľudí v uliciach Tbilisi," uviedla europoslankyňa.Vrcholom je však podľa Lexmann pozvanie azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva na návštevu Slovenska."Čelného predstaviteľa režimu, ktorý je zodpovedný za etnické čistky kresťanských Arménov v Náhornom Karabachu. Pozvanie prichádza navyše v čase, keď Azerbajdžan stále ohrozuje Arménsko a blokuje konečnú mierovú dohodu," dodala Lexmann s tým, že namiesto strategických stretnutí s našimi spojencami sa slovenskí vládni predstavitelia usmievajú na fotografiách s tými, ktorí podkopávajú medzinárodnú bezpečnosť a právo.Šéf rezortu zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na plenárnom zasadnutí ministerskej rady OBSE na malte a zdôraznil postoj Slovenska, ktoré sa podľa neho principiálne zasadzuje za mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva."Otvorene som zopakoval to, čo vláda SR hovorí dlhodobo – po takmer troch rokoch trvania konfliktu na Ukrajine sa potvrdzuje, že treba hľadať mierový dialóg a nie eskalovať situáciu vojenskými aktivitami. Diplomatické riešenie je jedinou cestou k dosiahnutiu trvalého a spravodlivého mieru založeného na princípoch Charty OSN ," vyhlásil Blanár