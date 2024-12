Úrad vlády SR nepovažuje popieranie holokaustu za prejav extrémizmu, tvrdí líder opozičného hnutia Šimečka

Doména fašistov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zlyhanie ľudského faktora

6.12.2024 (SITA.sk) - Úrad vlády SR podľa opozičného Progresívneho Slovenska nepovažuje popieranie holokaustu za prejav extrémizmu. Hnutie to tvrdí s poukazom na pripomienku vládnych úradníkov ku Koncepcii prevencie a boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2028 z dielne rezortu vnútra. Po vlne kritiky však podľa PS pripomienku zmenili.„Popieranie holokaustu je integrálnou súčasťou odpornej ideológie antisemitizmu a tvrdiť čokoľvek iné predstavuje absolútnu neúctu k miliónom obetí, ale aj k preživším a súčasným generáciám Židov na Slovensku aj na celom svete," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka . Jeho stranícky kolega Ivan Korčok doplnil, že popieranie holokaustu bolo do súčasnosti doménou fašistov, no zjavne má svojich prívržencov aj na Úrade vlády SR.„Ľudia z okolia premiéra zasahujú na najcitlivejšie miesto v histórii židovskej komunity. V tragédii vyvraždenia šiestich miliónov Židov po celom svete zohral hanebnú úlohu aj Slovenský štát. Jedno je jasné: Robert Fico sa obklopil ľuďmi s názormi za hranicou morálky či zákona," zdôraznil Korčok. Na záležitosť tiež poukázali mimoparlamentní Demokrati „V dnešnej polarizovanej spoločnosti verejnosť právom očakáva, že vládne inštitúcie budú pristupovať k riešeniu problematiky extrémizmu a radikalizmu na Slovensku s maximálnou vážnosťou. Koniec koncov, len niekoľko sto metrov od úradu vlády aj parlamentu na Zámockej ulici rukou extrémistu vyhasli dva mladé ľudské životy. Pripomienky, ktoré však zaslal úrad vlády k novej koncepcii boja proti radikalizácii a extrémizmu, ukazujú úplný opak”, skonštatoval bezpečnostná analytička a členka demokratov Monika Podhorány Masariková Úrad vlády v tejto súvislosti uviedol, že pri nahrávaní pripomienok ku koncepcii do portálu Slov–Lex došlo k zlyhaniu ľudského faktora. „Chyba je už v súčasnosti opravená. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme," deklaroval Úrad vlády SR.Úrad v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresoval dokumentu z dielne rezortu vnútra viacero pripomienok. Kritizoval napríklad dôraz na boj proti dezinformáciám alebo koncepciu brániacej sa demokracie.