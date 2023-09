Europoslankyňa Lexmann kritizuje Úniu pre partnerstvo s Azerbajdžanom. Pre Arménsko chce humanitárnu pomoc

Utrpeniu sa dalo predísť

Humanitárna katastrofa

30.9.2023 (SITA.sk) - Je neakceptovateľné, aby Európska únia vzhľadom na tragickú situáciu kresťanských Arménov utekajúcich z Náhorného Karabachu stále považovala Azerbajdžan za strategického partnera. Uviedla to europoslankyňa Miriam Lexmann KDH ), ktorá poukazuje na humanitárnu krízu v Náhornom Karabachu a zhoršujúcu sa ľudskoprávnu situáciu v tejto krajine.Podľa jej názoru by únia nemohla zmluvu o strategickom partnerstve uzavrieť, ak by pristupovala k zahraničnej politike principiálne.„Zastávam názor, že ak by EÚ bola skutočným lídrom a naplno využila svoju strategickú pozíciu v regióne, tomuto veľkému ľudskému utrpeniu sme mohli predísť. Opakovane som v posledných rokoch adresovala najvyšším predstaviteľom EÚ naliehavé výzvy na revíziu našich vzťahov s diktátorským režimom v Azerbajdžane, na podporu arménskej demokracie a celkového úsilia Arménska na dosiahnutie mieru a bezpečnosti,“ skonštatovala Lexmann.To, čo dnes vidíme, sú podľa nej etnické čistky kresťanského arménskeho obyvateľstva v Náhornom Karabachu zo strany azerbajdžanského režimu. Vyše dve tretiny obyvateľstva už utiekli, ďalší odchádzajú každý deň, zanechávajú za sebou domov a všetok svoj majetok.„Ide o obrovskú humanitárnu katastrofu, kde je momentálne urgentnou výzvou pre EÚ poskytnúť humanitárnu pomoc,“ dodala europoslankyňa.