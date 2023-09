Trnavu čaká odstávka vody. Zasiahne veľkú časť mesta aj mnohé inštitúcie vrátane nemocnice

Zatvorené reštaurácie aj školy

Možná je aj havarijná situácia

30.9.2023 (SITA.sk) - Trnavu čaká v stredu 4. októbra odstávka vody, ktorá zasiahne veľkú časť mesta. Trnavská vodárenská spoločnosť informovala, že bez vody bude od 05:00 centrum mesta, sídliská Prednádražie, Linčianska, štvrte s rodinnými domami Špíglsál a Tulipán, Hospodárska ulica so stovkami bytov, ale aj ulice v ďalších častiach mesta.Bez vody budú okrem bytových a rodinných domov aj nákupné centrá, železničná stanica, školy a ďalšie inštitúcie. Na možné problémy s dodávkami pitnej vody sa pripravuje aj Fakultná nemocnica v Trnave „Po komunikácií so spoločnosťou TAVOS bude zabezpečená dodávka vody do nemocnice inou vetvou prívodu vody z verejného vodovodu. V prípade, že takéto riešenie nebude možné, budú na vodovodnú prípojku nemocnice napojené cisterny s vodou. V rámci každého poschodia nemocnice bude zabezpečená pitná aj úžitková voda,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca nemocnice Matej Martovič V tento deň budú v nemocnici odložené plánované operačné výkony, akútne operačné výkony však budú zabezpečené. Školy budú mať vo viacerých prípadoch riaditeľské voľno, zatvorené budú zrejme aj reštaurácie a ďalšie prevádzky služieb.Odstávka vody má trvať do 05:00 vo štvrtok 5. októbra. TAVOS zabezpečí náhradnú dodávku vody cisternami, ktoré budú pristavené na viacerých miestach. Vodárenská spoločnosť pripúšťa, že môže nastať aj havarijná situácia, pri ktorej by bolo nutné uzavrieť vodu až na vodojeme v obci Zvončín. V takomto prípade by bez vody zostali aj obce Zvončín, Suchá nad Parnou a Košolná.Dôvodom vopred avizovanej odstávky vody je rekonštrukcia podzemnej armatúrnej šachty na Suchovskej ulici a ďalšieho technického vybavenia.