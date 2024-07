Europoslankyňa Lexmann tlmočila Ursule von der Leyen požiadavky Kresťanskodemokratického hnutia

Čo považuje KDH za kľúčové

Ochrana náboženskej slobody

4.7.2024 (SITA.sk) - KDH má jasné požiadavky, ktoré tlmočila kandidátke na predsednícke kreslo Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyen slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann Tá zastupuje stranu na rokovaniach frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Portugalsku.Podľa Lexmann je na presadenie týchto požiadaviek nevyhnutná spolupráca stredopravých frakcií Európskeho parlamentu, predovšetkým EPP a ECR.„Revízia zákazu spaľovacích motorov a ďalších častí Green Dealu, riadenie migrácie v tretích krajinách a zabránenie zasahovaniu EÚ do výlučných kompetencií členských štátov sú pre KDH kľúčové," vysvetlila Lexmann.Tiež zdôraznila, že EÚ by mala prioritne riešiť ekonomickú a energetickú bezpečnosť, bezpečnosť kritickej infraštruktúry a efektívnu podporu farmárov na posilnenie potravinovej bezpečnosti.KDH apeluje aj na tvorbu kvalitných pracovných miest a podporu pre osoby so zdravotným znevýhodnením."V neposlednom rade je pre KDH prioritou ochrana náboženskej slobody, ktorá je mierotvorným pilierom vo svete a oporou každej demokratickej a slobodnej spoločnosti," uzavrela Lexmann.