Debakel opozície a K.O. exprezidentke Čaputovej. Kaliňák žiada ospravedlnenie a Taraba vyhlásil vznik právneho štátu

4.7.2024 (SITA.sk) - Predstavitelia koalície sa vyjadrili k rozhodnutiu Ústavného súdu (ÚS) SR k novele Trestného zákona.Ako na tlačovej besede vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ), opozícia schytala debakel a ÚS SR dal za pravdu koalícii.„Akú vážnosť má po tomto rozhodnutí opozícia? Akú vážnosť môžeme prikladať ich ďalšej práci a vyhláseniam? Schytali debakel v skúške odbornosti, pripravenosti a politickej zrelosti," uviedol Šutaj Eštok a vyzval opozíciu, aby začala riešiť skutočné problémy ľudí a diskutovali napríklad o výstavbe kanalizácií alebo navrhnú plán, ako zastaviť odchod lekárov.„Poďme sa baviť o veciach, ktoré ľudom na Slovensku pomôžu. Na takúto debatu je vláda pripravená. Nie sme ale pripravení na to, aby tu niekto verejne klamal a nerešpektoval výsledky demokratických parlamentných volieb," vyhlásil minister vnútra a podotkol, že ÚS SR zo zhruba 435 bodov namietal len tri, čo je 99 percentná úspešnosť koalície.Predkladateľ novely Trestného zákona minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) vníma nález ústavného súdu ako „totálne K.O." bývalej prezidentke Zuzane Čaputovej a slovenskej opozícií, ktorá podľa neho štvala verejnosť proti súčasnej vláde.„Rozhodnutie ÚS SR vnímam ako ďalší krok k návratu právneho štátu, ktorý bol tri a pol roka deštruovaný vládou Igora Matoviča a Márie Kolíkovej," uviedol Susko a pokračoval, že nová trestná politika prináša väčšie záruky, aby nebolo možné kohokoľvek nezákonne pripraviť o slobodu.„Sudca spravodajca dokonca uvítal úpravu trestných sadzieb, ktoré boli doteraz neprimerane prísne," doplnil minister, ktorý súčasne vyzval opozíciu, aby sa spolu s ním išli pozrieť do ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody, aby videli, v akých podmienkach fungujú.„Dlhodobé tresty odňatia slobody naozaj nie sú riešením a rovnako nie je riešením väzba za účelom prinútenia k akémukoľvek doznaniu alebo udávaniu iných. Keď si opozícia pozrie podmienky, tak pochopí, že takto spravodlivosť nevyzerá," doplnil Susko s tým, že to potvrdil aj samotný ústavný súd.„Moderné trestné kódexy a rozhodnutie ústavného súdu je dostatočnou zárukou, že choré prvky, ktoré zaviedla bývala vláda, z hľadiska zneužívania trestného práva, sú definitívne minulosťou," zdôraznil šéf rezortu spravodlivosti.Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) naďalej trvá na tom, aby sa opozícia ospravedlnila, pretože ÚS SR rozhodol o tom, kto mal pravdu.„Vyprevadil opozíciu s tou najväčšou hanbou z ihriska," uviedol Kaliňák s tým, že opozícia štvala verejnosť a klamala. Ústavný súd podľa ministra obrany vyslovil opozícii vysvedčenie z neodbornosti a nekompetentnosti.„Konečne máme európske trestné kódexy. Včera bolo jasne povedané, že tam, kde Česká republika, Rakúsko alebo Nemecko končia, tam slovenské trestné kódexy len začínali, a teda boli nesprávne nastavené," vyhlásil Kaliňák s tým, že členovia opozície by si mali aspoň raz priznať, že sa mýlili.Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu SNS ) znamená rozhodnutie ÚS SR návrat medzi civilizované štáty.„To, čo sa včera udialo je porážka všetkých protivládnych médií a je to porážka celej opozície na čele s Čaputovou. Dnešným dňom na Slovensku vzniká právny štát," vyhlásil Taraba a uzavrel s tým, že vďaka novej trestnej politike bude na Slovensku spravodlivosť vykonávaná rýchlejšie a efektívnejšie.