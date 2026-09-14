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14. septembra 2026
Europoslankyňa Yar navštívila Izrael, vládu vyzýva k zavedeniu embarga na výrobky zo západných osád
Ako prvá slovenská politička od útoku mala možnosť pracovne precestovať aj Západný breh Jordánu a okupované palestínske územia. Poslankyňa
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14.9.2026 (SITA.sk) - Ako prvá slovenská politička od útoku mala možnosť pracovne precestovať aj Západný breh Jordánu a okupované palestínske územia.
Poslankyňa Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko a členka Delegácie pre vzťahy s Palestínou Lucia Yar navštívila Izrael. Ako prvá slovenská politička od útoku zo 7. októbra 2023 mala možnosť pracovne precestovať aj Západný breh Jordánu a okupované palestínske územia. Apelovala na obe strany zapojené do konfliktu, aby bezodkladne ukončili vojenské operácie. Vládu SR vyzvala, aby sa pridala k zámeru zaviesť embargo na výrobky pochádzajúce z izraelských osád na Západnom brehu.
„Následky teroristického útoku Hamasu voči civilnému obyvateľstvu Izraela z októbra 2023 musíme jasne odsudzovať. Trauma z útoku 2023 je v Izraeli všadeprítomná a legitímna, tieto barbarské činy dôrazne odsudzujem. Rovnako tak aj šíriaci sa antisemitizmus, nielen v Európe, ale na celom svete. Nemôžeme si však zatvárať oči pred tým, ako na ne izraelská vláda reagovala a stále reaguje v Gaze aj na Západnom brehu,” upozornila.
Zároveň vyzvala slovenskú vládu, aby sa pridala k 12 krajinám, ktoré oznámili zámer zaviesť embargo na produkty z izraelských osád. Podľa jej názoru je potrebné vyvinúť aj ekonomický tlak na Izrael, aby skoncoval s diskrimináciou obyvateľov Západného brehu a Východného Jeruzalema. Dodala, že bude pokračovať vo vyvíjaní politického tlaku na to, aby EÚ využila nástroje vrátane pozastavenia obchodného piliera Asociačnej dohody s Izraelom.
„Plamenné prejavy ani spoločné vyhlásenia, ktoré v EÚ podpíšeme, nestačia, ak za nimi nie sú skutočné politické kroky,” zdôraznila Yar. Aj preto sa po návrate pridala k výzve europoslancov a europoslankýň Európskej komisie. V nej volajú po okamžitej spoločnej európskej koordinácii a akcii voči nelegálnym osadám a osadníkom. Zároveň zdôraznila, že je neprijateľné viniť židovský národ za kroky súčasnej izraelskej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Europoslankyňa Yar navštívila Izrael, vládu vyzýva k zavedeniu embarga na výrobky zo západných osád © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslankyňa Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko a členka Delegácie pre vzťahy s Palestínou Lucia Yar navštívila Izrael. Ako prvá slovenská politička od útoku zo 7. októbra 2023 mala možnosť pracovne precestovať aj Západný breh Jordánu a okupované palestínske územia. Apelovala na obe strany zapojené do konfliktu, aby bezodkladne ukončili vojenské operácie. Vládu SR vyzvala, aby sa pridala k zámeru zaviesť embargo na výrobky pochádzajúce z izraelských osád na Západnom brehu.
„Následky teroristického útoku Hamasu voči civilnému obyvateľstvu Izraela z októbra 2023 musíme jasne odsudzovať. Trauma z útoku 2023 je v Izraeli všadeprítomná a legitímna, tieto barbarské činy dôrazne odsudzujem. Rovnako tak aj šíriaci sa antisemitizmus, nielen v Európe, ale na celom svete. Nemôžeme si však zatvárať oči pred tým, ako na ne izraelská vláda reagovala a stále reaguje v Gaze aj na Západnom brehu,” upozornila.
Zároveň vyzvala slovenskú vládu, aby sa pridala k 12 krajinám, ktoré oznámili zámer zaviesť embargo na produkty z izraelských osád. Podľa jej názoru je potrebné vyvinúť aj ekonomický tlak na Izrael, aby skoncoval s diskrimináciou obyvateľov Západného brehu a Východného Jeruzalema. Dodala, že bude pokračovať vo vyvíjaní politického tlaku na to, aby EÚ využila nástroje vrátane pozastavenia obchodného piliera Asociačnej dohody s Izraelom.
„Plamenné prejavy ani spoločné vyhlásenia, ktoré v EÚ podpíšeme, nestačia, ak za nimi nie sú skutočné politické kroky,” zdôraznila Yar. Aj preto sa po návrate pridala k výzve europoslancov a europoslankýň Európskej komisie. V nej volajú po okamžitej spoločnej európskej koordinácii a akcii voči nelegálnym osadám a osadníkom. Zároveň zdôraznila, že je neprijateľné viniť židovský národ za kroky súčasnej izraelskej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Europoslankyňa Yar navštívila Izrael, vládu vyzýva k zavedeniu embarga na výrobky zo západných osád © SITA Všetky práva vyhradené.
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