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14. septembra 2026

Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla, vysídlení Jemenčania, Venuša s mesiacom a tabuľa pápežovi


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla na Západnom brehu Jordánu, vysídlení Jemenčania, Venuša s polmesiacom a odhalenie pamätnej tabule pápežovi Františkovi po 5 rokoch od návštevy Slovenska a mini ...



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palestinians_west_bank_57672 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla na Západnom brehu Jordánu, vysídlení Jemenčania, Venuša s polmesiacom a odhalenie pamätnej tabule pápežovi Františkovi po 5 rokoch od návštevy Slovenska a mini replika francúzskej Sochy slobody „Sloboda osvecujúca svet“ vo Francúzsku.


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Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla na Západnom brehu Jordánu, vysídlení Jemenčania, Venuša s polmesiacom a odhalenie pamätnej tabule pápežovi Františkovi po 5 rokoch od návštevy Slovenska a mini replika francúzskej Sochy slobody „Sloboda osvecujúca svet“ vo Francúzsku.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla, vysídlení Jemenčania, Venuša s mesiacom a tabuľa pápežovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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