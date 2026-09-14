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14. septembra 2026
Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla, vysídlení Jemenčania, Venuša s mesiacom a tabuľa pápežovi
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla na Západnom brehu Jordánu, vysídlení Jemenčania, Venuša s polmesiacom a odhalenie pamätnej tabule pápežovi Františkovi po 5 rokoch od návštevy Slovenska a mini ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla na Západnom brehu Jordánu, vysídlení Jemenčania, Venuša s polmesiacom a odhalenie pamätnej tabule pápežovi Františkovi po 5 rokoch od návštevy Slovenska a mini replika francúzskej Sochy slobody „Sloboda osvecujúca svet“ vo Francúzsku.
[photo id="2495267" /]
Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla na Západnom brehu Jordánu, vysídlení Jemenčania, Venuša s polmesiacom a odhalenie pamätnej tabule pápežovi Františkovi po 5 rokoch od návštevy Slovenska a mini replika francúzskej Sochy slobody „Sloboda osvecujúca svet“ vo Francúzsku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla, vysídlení Jemenčania, Venuša s mesiacom a tabuľa pápežovi © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2495267" /]
Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla na Západnom brehu Jordánu, vysídlení Jemenčania, Venuša s polmesiacom a odhalenie pamätnej tabule pápežovi Františkovi po 5 rokoch od návštevy Slovenska a mini replika francúzskej Sochy slobody „Sloboda osvecujúca svet“ vo Francúzsku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (14. september 2026): Výroba skla, vysídlení Jemenčania, Venuša s mesiacom a tabuľa pápežovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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