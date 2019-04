Európska centrálna banka uvoľní menovú politiku do zotavenia inflácie

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je rozhodnutá ponechať menovú politiku uvoľnenú, až kým sa tempo rastu spotrebiteľských cien nevráti na úroveň jej inflačného cieľa. V pondelok to povedal člen Rady guvernérov ECB a guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau.ECB podľa neho počíta s tým, že inflácia sa v priebehu tohto roka spomalí, než sa postupne začne oživovať.povedal Villeroy na konferencii v New Yorku.Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat sa medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne v marci spomalilo na 1,4 %. Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, klesla na 0,8 %.