Podľa SaS nemajú elektrárne všetko pod kontrolou, tretí blok posunuli

Bratislava 15. apríla (TASR) – Posunutie termínu uvedenia tretieho bloku elektrárne Mochovce takmer o ďalší rok, z dôvodu meškania skúšok, ale najmä povoľovacieho procesu, dokazuje, že v Slovenských elektrárňach (SE) nemajú všetko pod kontrolou. Pre médiá to uviedol v poslanec opozičnej strany SaS Karol Galek.Poslanec dodal, že strana v minulosti upozornila, že celkový rozpočet uvedenia elektrárne do prevádzky sa bude zvyšovať minimálne o 200 miliónov eur, a nie je tomu rada. SaS sa spolieha, že sa nezávislému Úradu jadrového dozoru (ÚJD) podarí rozptýliť pochybnosti v zahraničí aj doma a Slováci už nezažijú ďalší šok. Podľa predsedu strany SaS Richarda Sulíka si premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga (obaja Smer-SD) zaslúžia kritiku.tvrdí Sulík. Podpredsedníčka SaS a predsedníčka hospodárskeho výboru Národnej rady SR Jana Kiššová uviedla, že nimi navrhovaný mimoriadny hospodársky výbor na túto tému sa uskutoční v máji a pripravujú podnet pre generálneho prokurátora.Liberáli konštatovali, že občania sa od začiatku dostavby až doteraz museli v prospech Mochoviec vzdať zisku zo SE vo výške viac ako 1,8 miliardy eur. Koaličná väčšina v parlamente sa podľa Galeka vzdala možnosti získať informácie na špecializovanej komisii pre dohľad nad dostavbou elektrárne a odmietla poslanecký prieskum.povedal Galek.Slovenské elektrárne v pondelok informovali, že ukončili horúcu hydroskúšku a začali poslednú fázu testovania pred uvedením tretieho bloku v elektrárni Mochovce do prevádzky. Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie. Technickú pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva očakávajú SE počas leta 2019. Oneskorenie bude mať vplyv aj na zvýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur.