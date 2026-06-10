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10. júna 2026
Európska chemická agentúra odporučila označiť TFA za látku toxickú pre reprodukciu
Takzvaná „večná chemikália“ môže poškodzovať plodnosť a ohrozovať nenarodené deti, varujú odborníci. Európska chemická agentúra (ECHA) odporučila zaradiť ...
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Európska chemická agentúra (ECHA) odporučila zaradiť kyselinu trifluóroctovú (TFA) medzi látky toxické pre reprodukciu. Oznámila to v stredu po zasadnutí svojho výboru pre hodnotenie rizík.
TFA patrí do skupiny per- a polyfluórovaných látok (PFAS), známych aj ako „večné chemikálie“, pretože sa v prírode rozkladajú mimoriadne pomaly.
Podľa odporúčanej klasifikácie môže TFA „zhoršovať plodnosť“ a „spôsobovať poškodenie nenarodeného dieťaťa“.
Dlhodobé varovania
ECHA upozornila, že látka používaná v priemysle môže spôsobovať dlhodobú a rozsiahlu kontamináciu vodných zdrojov.
Stanovisko agentúry teraz dostane Európska komisia (EK), ktorá rozhodne o prípadných celoeurópskych obmedzeniach používania tejto chemikálie v členských štátoch EÚ.
Mimovládna organizácia Pesticide Action Network Europe (PAN) označila rozhodnutie za potvrdenie dlhodobých varovaní vedcov a občianskej spoločnosti.
Rozšírený kontaminant
„TFA nie je neškodný metabolit PFAS. Môže byť toxická pre ľudí a najväčšie riziko predstavuje počas tehotenstva a raného detstva,“ uviedla vedúca vedeckej a politickej sekcie organizácie Angeliki Lysimachouová.
Podľa organizácie ide o najrozšírenejší PFAS kontaminant vo vodných zdrojoch, potravinách a životnom prostredí v Európe. V roku 2025 ho podľa francúzskeho prieskumu zaznamenali v 24 z 30 analyzovaných vzoriek, najmä v Paríži.
Zdroj: SITA.sk - Európska chemická agentúra odporučila označiť TFA za látku toxickú pre reprodukciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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