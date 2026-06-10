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10. júna 2026

Európska chemická agentúra odporučila označiť TFA za látku toxickú pre reprodukciu


Tagy: Európska chemická agengtúra PFAS Plodnosť večné chemikálie Vodné zdroje

Takzvaná „večná chemikália“ môže poškodzovať plodnosť a ohrozovať nenarodené deti, varujú odborníci. Európska chemická agentúra (ECHA) odporučila zaradiť ...



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epa_pfas_drinking_water_19724 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Takzvaná „večná chemikália“ môže poškodzovať plodnosť a ohrozovať nenarodené deti, varujú odborníci.

Európska chemická agentúra (ECHA) odporučila zaradiť kyselinu trifluóroctovú (TFA) medzi látky toxické pre reprodukciu. Oznámila to v stredu po zasadnutí svojho výboru pre hodnotenie rizík.


TFA patrí do skupiny per- a polyfluórovaných látok (PFAS), známych aj ako večné chemikálie, pretože sa v prírode rozkladajú mimoriadne pomaly.


Podľa odporúčanej klasifikácie môže TFA „zhoršovať plodnosť“ a „spôsobovať poškodenie nenarodeného dieťaťa“.



Dlhodobé varovania


ECHA upozornila, že látka používaná v priemysle môže spôsobovať dlhodobú a rozsiahlu kontamináciu vodných zdrojov.


Stanovisko agentúry teraz dostane Európska komisia (EK), ktorá rozhodne o prípadných celoeurópskych obmedzeniach používania tejto chemikálie v členských štátoch EÚ.


Mimovládna organizácia Pesticide Action Network Europe (PAN) označila rozhodnutie za potvrdenie dlhodobých varovaní vedcov a občianskej spoločnosti.



Rozšírený kontaminant


„TFA nie je neškodný metabolit PFAS. Môže byť toxická pre ľudí a najväčšie riziko predstavuje počas tehotenstva a raného detstva,“ uviedla vedúca vedeckej a politickej sekcie organizácie Angeliki Lysimachouová.


Podľa organizácie ide o najrozšírenejší PFAS kontaminant vo vodných zdrojoch, potravinách a životnom prostredí v Európe. V roku 2025 ho podľa francúzskeho prieskumu zaznamenali v 24 z 30 analyzovaných vzoriek, najmä v Paríži.




Zdroj: SITA.sk - Európska chemická agentúra odporučila označiť TFA za látku toxickú pre reprodukciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska chemická agengtúra PFAS Plodnosť večné chemikálie Vodné zdroje
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