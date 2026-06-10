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10. júna 2026

Muž po útoku nožom prišiel o oko. Belfast následne zachvátili protiimigračné nepokoje – VIDEO


Tagy: Belfast Imigranti Násilie Súdny proces

Polícia musela evakuovať desiatky rodín a politici obvinili krajne pravicových aktivistov zo šírenia napätia. Ulice Belfastu zaplnili v stredu vyhorené autá a rozbité okná po vlne násilností, ktoré ...



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britain_northern_ireland_stabbing__3_26 676x492 10.6.2026 (SITA.sk) - Polícia musela evakuovať desiatky rodín a politici obvinili krajne pravicových aktivistov zo šírenia napätia.


Ulice Belfastu zaplnili v stredu vyhorené autá a rozbité okná po vlne násilností, ktoré nasledovali po pondelkovom útoku nožom. Pred súd zároveň predstúpil 30-ročný utečenec zo Sudánu Hadi Alodid, obvinený z pokusu o vraždu muža vo veku okolo 40 rokov.

Podľa informácií zo súdneho pojednávania prišiel napadnutý muž pri útoku o oko. Alodid čelí aj obvineniam z držania ostrého predmetu na verejnosti a vyhrážania sa zabitím. Sudca mu odmietol udeliť kauciu a prípad odročil na 8. júla.

Zábery z útoku sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a vyvolali pobúrenie. Napriek výzvam polície a politikov na pokoj sa v utorok večer v niektorých častiach mesta zhromaždili stovky protestujúcich, mnohí so zakrytými tvárami. Počas nepokojov boli podpálené autá aj autobus a požiar zachvátil budovu, z ktorej museli evakuovať obyvateľov.

Šéf severoírskej polície Jon Boutcher uviedol, že počas noci zasahovali pri záchrane viacerých rodín. „Minulú noc sme zachránili veľmi veľa rodín. Previezli sme do bezpečia aj rodiny s dvojmesačnými bábätkami a odviezli ich na policajné stanice,“ povedal pre BBC.

Britský premiér Keir Starmer označil násilie za „šokujúce a úplne neprijateľné“. Zdôraznil, že terčom útokov sa stali ľudia pre svoj pôvod. Predsedníčka Labouristickej strany Anna Turleyová zároveň obvinila sociálne siete zo spolupodieľania sa na šírení nepokojov a naznačila, že medzi aktérmi podnecujúcimi napätie patrí aj miliardár Elon Musk, ktorý zdieľal príspevky známych protiimigračných aktivistov.



Napätie v Spojenom kráľovstve zvyšujú aj nedávne protesty v južnom Anglicku súvisiace s vyšetrovaním vraždy študenta Henryho Nowaka. Imigrácia zostáva jednou z najcitlivejších tém britskej politiky a prispieva k rastúcej podpore protiimigračných a krajne pravicových politických síl.


Zdroj: SITA.sk - Muž po útoku nožom prišiel o oko. Belfast následne zachvátili protiimigračné nepokoje – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Belfast Imigranti Násilie Súdny proces
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