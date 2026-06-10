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10. júna 2026
Muž po útoku nožom prišiel o oko. Belfast následne zachvátili protiimigračné nepokoje – VIDEO
Tagy: Belfast Imigranti Násilie Súdny proces
Polícia musela evakuovať desiatky rodín a politici obvinili krajne pravicových aktivistov zo šírenia napätia. Ulice Belfastu zaplnili v stredu vyhorené autá a rozbité okná po vlne násilností, ktoré ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Polícia musela evakuovať desiatky rodín a politici obvinili krajne pravicových aktivistov zo šírenia napätia.
Ulice Belfastu zaplnili v stredu vyhorené autá a rozbité okná po vlne násilností, ktoré nasledovali po pondelkovom útoku nožom. Pred súd zároveň predstúpil 30-ročný utečenec zo Sudánu Hadi Alodid, obvinený z pokusu o vraždu muža vo veku okolo 40 rokov.
Podľa informácií zo súdneho pojednávania prišiel napadnutý muž pri útoku o oko. Alodid čelí aj obvineniam z držania ostrého predmetu na verejnosti a vyhrážania sa zabitím. Sudca mu odmietol udeliť kauciu a prípad odročil na 8. júla.
Zábery z útoku sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a vyvolali pobúrenie. Napriek výzvam polície a politikov na pokoj sa v utorok večer v niektorých častiach mesta zhromaždili stovky protestujúcich, mnohí so zakrytými tvárami. Počas nepokojov boli podpálené autá aj autobus a požiar zachvátil budovu, z ktorej museli evakuovať obyvateľov.
Šéf severoírskej polície Jon Boutcher uviedol, že počas noci zasahovali pri záchrane viacerých rodín. „Minulú noc sme zachránili veľmi veľa rodín. Previezli sme do bezpečia aj rodiny s dvojmesačnými bábätkami a odviezli ich na policajné stanice,“ povedal pre BBC.
Britský premiér Keir Starmer označil násilie za „šokujúce a úplne neprijateľné“. Zdôraznil, že terčom útokov sa stali ľudia pre svoj pôvod. Predsedníčka Labouristickej strany Anna Turleyová zároveň obvinila sociálne siete zo spolupodieľania sa na šírení nepokojov a naznačila, že medzi aktérmi podnecujúcimi napätie patrí aj miliardár Elon Musk, ktorý zdieľal príspevky známych protiimigračných aktivistov.
Napätie v Spojenom kráľovstve zvyšujú aj nedávne protesty v južnom Anglicku súvisiace s vyšetrovaním vraždy študenta Henryho Nowaka. Imigrácia zostáva jednou z najcitlivejších tém britskej politiky a prispieva k rastúcej podpore protiimigračných a krajne pravicových politických síl.
Zdroj: SITA.sk - Muž po útoku nožom prišiel o oko. Belfast následne zachvátili protiimigračné nepokoje – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ulice Belfastu zaplnili v stredu vyhorené autá a rozbité okná po vlne násilností, ktoré nasledovali po pondelkovom útoku nožom. Pred súd zároveň predstúpil 30-ročný utečenec zo Sudánu Hadi Alodid, obvinený z pokusu o vraždu muža vo veku okolo 40 rokov.
Podľa informácií zo súdneho pojednávania prišiel napadnutý muž pri útoku o oko. Alodid čelí aj obvineniam z držania ostrého predmetu na verejnosti a vyhrážania sa zabitím. Sudca mu odmietol udeliť kauciu a prípad odročil na 8. júla.
Zábery z útoku sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a vyvolali pobúrenie. Napriek výzvam polície a politikov na pokoj sa v utorok večer v niektorých častiach mesta zhromaždili stovky protestujúcich, mnohí so zakrytými tvárami. Počas nepokojov boli podpálené autá aj autobus a požiar zachvátil budovu, z ktorej museli evakuovať obyvateľov.
Šéf severoírskej polície Jon Boutcher uviedol, že počas noci zasahovali pri záchrane viacerých rodín. „Minulú noc sme zachránili veľmi veľa rodín. Previezli sme do bezpečia aj rodiny s dvojmesačnými bábätkami a odviezli ich na policajné stanice,“ povedal pre BBC.
Britský premiér Keir Starmer označil násilie za „šokujúce a úplne neprijateľné“. Zdôraznil, že terčom útokov sa stali ľudia pre svoj pôvod. Predsedníčka Labouristickej strany Anna Turleyová zároveň obvinila sociálne siete zo spolupodieľania sa na šírení nepokojov a naznačila, že medzi aktérmi podnecujúcimi napätie patrí aj miliardár Elon Musk, ktorý zdieľal príspevky známych protiimigračných aktivistov.
????Breaking Anti migrant riots devastate parts of Belfast last night as thousands of Loyalists sweep street to street burning out immigrant homes all over the city.
Police had to fight through rioters to assist fleeing foreign families who were forced out of Protestant areas of… pic.twitter.com/tBJp1iHMkz
— Knights Templar International (@KnightsTempOrg) June 10, 2026
Napätie v Spojenom kráľovstve zvyšujú aj nedávne protesty v južnom Anglicku súvisiace s vyšetrovaním vraždy študenta Henryho Nowaka. Imigrácia zostáva jednou z najcitlivejších tém britskej politiky a prispieva k rastúcej podpore protiimigračných a krajne pravicových politických síl.
Zdroj: SITA.sk - Muž po útoku nožom prišiel o oko. Belfast následne zachvátili protiimigračné nepokoje – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Belfast Imigranti Násilie Súdny proces
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