Európska komisia chce pod rúškom ochrany klímy obmedzovať slobodu podnikania, varuje Sulík

Nedomyslený a nebezpečný návrh

Neexistuje štúdia dopadov

6.4.2023 (SITA.sk) - Európska komisia chce podľa liberálov zobrať národným vládam kompetencie a obmedziť slobodu ľudí, vláda sa preto musí k tejto otázke postaviť razantne.Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) vyzýva vládu, aby sa jednoznačne postavila za slobodu podnikania a riadne procesy na úrovni Európskej komisie Ako strana vo štvrtok informovala, najnovší návrh na určenie rámca opatrení k posilneniu európskeho ekosystému výroby produktov s nulovou bilanciou emisií považuje za nedomyslený a nebezpečný.Podľa predsedu liberálov Richarda Sulíka musí vláda tento návrh razantne odmietnuť, pretože Európska komisia ním chce nezmyselne zasahovať do slobody podnikania s cieľom produkovať nulové emisie.„Toto nariadenie Európskej komisie by zobralo národným vládam a občanom krajín Európskej únie dôležité kompetencie. Pod rúškom ochrany klímy dáva Európskej únii možnosť zavádzať drastické ekologické opatrenia, ktoré budú mať zásadný vplyv na slobodu podnikania,“ uviedol Sulík.Zároveň považuje za alarmujúce, že samotný návrh priznáva, že k nemu neexistuje žiadna štúdia dopadov. Racionálne opatrenia SASKA podľa neho vždy podporovala, no toto nie je jedným z nich.