Taliansky expremiér Silvio Berlusconi čelí ďalším zdravotným problémom, lekári mu potvrdili leukémiu

Podstúpil chemoterapiu

Prekonal rakovinu prostaty

6.4.2023 (SITA.sk) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi sa lieči na pľúcnu infekciu, ktorá naznačuje, že má chronické ochorenie krvi, čo je druh leukémie.Osobný lekár 86-ročného mediálneho magnáta a senátora Alberto Zangrillo podpísal lekársku správu, ktorú zverejnili vo štvrtok popoludní a uvádza sa v nej, že Berlusconi „má už nejaký čas“ leukémiu v „pretrvávajúcej chronickej fáze“.„Súčasná liečebná stratégia predpokladá liečbu pľúcnej infekcie“, ako aj špecializovanú liečbu „zameranú na obmedzenie negatívnych účinkov“ už existujúceho stavu, chronickej leukémie“, uvádza sa v správe.Osemdesiatšesťročného trojnásobného bývalého predsedu vlády v stredu prijali do milánskej nemocnice San Raffaele, pričom jeho poradcovia naznačili, že to bolo v dôsledku problémov súvisiacich s predchádzajúcou infekciou.Skôr počas štvrtka Berlusconiho blízky politický spojenec s odvolaním sa na Zangrilla uviedol, že politik je pri vedomí a v stabilizovanom stave. Tlačová agentúra ANSA bez uvedenia zdrojov informovala, že Berlusconi podstúpil chemoterapiu.Berlusconi mal v uplynulých rokoch viacero zdravotných problémov a v roku 2020 prekonal i COVID-19. Novinárom vtedy po desiatich dňoch v nemocnici povedal, že je to „zákerná“ choroba a bola to najnebezpečnejšia výzva, akej kedy čelil.Okrem toho má už roky implantovaný kardiostimulátor, v roku 2016 mu vymenili aortálnu chlopňu a prekonal aj rakovinu prostaty. V januári 2022 ho prijali do nemocnice pre údajnú infekciu močových ciest.Minulý týždeň bol v San Raffaele, kde pracuje jeho osobný lekár, niekoľko dní na pravidelnej kontrole.