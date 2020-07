Európska komisia chce zhromaždiť informácie o opatreniach na integráciu migrantov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) otvára verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť informácie o nových opatreniach na integráciu a sociálne začlenenie migrantov a tiež získať rôzne aspekty integrácie imigrantov a taktiež poukázať na osobitnú úlohu Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti. Do konzultácie je možné zapojiť sa vyplnení online dotazníka , ktorý je dostupný v slovenčine. Komisia o tom informuje na svojej webovej stránke.V pracovnom programe EK na rok 2020 sa ako súčasť priority „podpory európskeho spôsobu života“ ohlasuje prijatie Akčného plánu pre integráciu a začlenenie. Prostredníctvom tejto osobitnej konzultácie by EK chcela spoznať názory občanov na nové opatrenia, ktoré by sa mohli prijať na úrovni EÚ pre podporu integrácie a sociálneho začlenenia migrantov a občanov EÚ s migrantským pôvodom.Komisia takisto zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zriadenie skupiny expertov zložených z ľudí z migrantského prostredia, ktorí sa zúčastňujú na rozvoji a vykonávaní migračných, azylových a integračných politík.„Ich účasť zaistí vytvorenie efektívnejšej politiky, ktorá reaguje a aktuálne potreby. V rámci konzultácií a expertnej skupiny sa EK snaží zhromaždiť informácie od širokého spektra zainteresovaných strán a jej výsledky budú podkladom pre vypracovanie akčného plánu pre integráciu a začlenenie,“ uvádza sa na stránke EK s tým, že verejná konzultácia bude otvorená do 21. októbra, žiadosť o členstvo v expertnej skupine je možné podať do 21. septembra.Cieľom konzultácie je zhromaždiť názory na rôzne aspekty integrácie a na osobitnú úlohu EÚ v tejto oblasti. „Zahŕňa najmä témy, ako sú výzvy, ktorým čelia migranti v procese integrácie, úlohy rôznych aktérov, možné oblasti činnosti EÚ, praktické opatrenia, ktoré by sa mohli zaviesť na úrovni EÚ, a riadenie a spolupráca v oblasti integrácie,“ vysvetľuje EK.