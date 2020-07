Putin počas prehliadky v Petrohrade prisľúbil námorníctvu desiatky nových lodí, chce demonštrovať jeho silu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin prisľúbil námorníctvu, že v tomto roku dostane 40 nových lodí a plavidiel. Vyjadril sa tak počas nedeľnej námornej prehliadky v Petrohrade.Prehliadka v Petrohrade a neďalekom Kronštadte sa konala pri príležitosti Dňa námorníctva. Zúčastnilo sa na nej 46 lodí a plavidiel a vyše štyritisíc vojakov. Jej cieľom bolo podľa Putina "demonštrovať rastúcu silu nášho námorníctva".V tomto roku by mali podľa neho uviesť do služby 40 lodí a plavidiel rôznych tried. Ruské námorníctvo tiež bude podľa prezidenta vybavené hypersonickými zbraňami, ktoré posilnia jeho bojaschopnosť.Kremeľ si stanovil modernizáciu armády za jednu zo svojich priorít v čase napätia so Západom po ruskej anexii Krymu v roku 2014.Podobné námorné prehliadky sa pri príležitosti Dňa námorníctva konali aj v mestách Vladivostok a Petropavlovsk-Kamčatskij na ruskom Ďalekom východe, v Sevastopole na Kryme, v Severomorsku, Baltijsku, Kaspijsku a tiež prístavnom meste Tartus v Sýrii.