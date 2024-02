Európska komisia je proti zverejneniu výhrad k novele Trestného zákona, Susko sa však o eurofondy neobáva

Všetky výhrady vysvetlia

Prídeme o miliardy?

14.2.2024 (SITA.sk) - Výhrady Európskej komisie (EK) novele Trestného zákona nie je možné zverejniť. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) po stredajšom rokovaní vlády. Ako Susko vysvetlil, komunikácia medzi SR a EK je dôverná.„Pýtali sme sa EK, či môžeme sprístupniť a zverejniť túto komunikáciu smerom k verejnosti a EK nám jednoznačne povedala, že táto komunikácia je v zmysle nariadenia dôverná a nesúhlasí s tým, aby sa zverejňovala," uviedol šéf rezortu spravodlivosti.Tiež dodal, že je pre neho veľmi zarážajúce to, že odkiaľ, akým spôsobom a akými informáciami disponujú jeho kolegovia z Progresívneho Slovenska . „Vyťahujú na verejnosť komunikáciu, ktorú my nemôžeme ani potvrdiť, ani vyvrátiť vzhľadom k tomu, že sme viazaní výslovne zákazom EK takúto komunikáciu sprístupniť," dodal minister.Susko súčasne zdôraznil, že EK nemá dôvod Slovensku pozastavovať čerpanie eurofondov . „Všetky výhrady, ktoré nám EK adresovala, vysvetľujeme a máme za to, že sme splnili podmienky, ktoré nám EK dáva z hľadiska ochrany finančných záujmov EÚ," dodal Susko a uzavrel s tým, že je presvedčený, že európske fondy Slovensku zastavené nebudú.Slovensko môže pre promafiánsky balíček prísť o miliardy z eurofondov. Vyhlásil to predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka a informoval o tom, že majú k dispozícii dva listy z Európskej komisie (EK), ktoré odoslala Slovensku.Tieto listy sú podľa slov Šimečku dôkazom, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) ide pri pretláčaní promafiánskeho balíčku vedome do rizika konfliktu s EK.Jeden list s výhradami komisia poslala 24. januára, pričom druhý smeroval ministrovi spravodlivosti 8. februára, teda v deň, keď sa v parlamente schvaľovala novela Trestného zákona. Šimečka vyzval vládu a najmä ministra spravodlivosti, aby zverejnili výhrady komisie a tiež to, ako sa s nimi vysporiadali.