Európska komisia mení pravidlá online sveta, Jurzyca hovorí o vyššom úžitku pre spotrebiteľov

Zmeny v prospech ľudí

Lepšia transparentnosť pri zbere dát

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK ) pripravuje nové pravidlá pre online svet. V tejto súvislosti schválil v pondelok Výbor pre vnútorný trh Európskeho parlamentu (EP) odporúčania pre chystanú reguláciu digitálnych platforiem. Tú koncom roka predstaví EK.Iniciatíva podľa europoslanca Eugena Jurzycu (SaS) stanoví jasnejšie pravidlá pre internetové spoločnosti a online platformy, vrátane povinností vyhľadávania a odstraňovania problémového obsahu."Dotýka sa všetkých oblastí digitálneho trhu, sociálnych sietí, online trhovísk alebo aj platforiem na vyhľadávanie ubytovania," vysvetľuje Jurzyca. V prospech ľudí využívajúcich digitálne platformy je podľa neho to, že sa odporúčania podarilo nasmerovať k zvyšovaniu úžitku pre spotrebiteľov.Europarlament zároveň vyzval EK, aby prichádzala s návrhom iba takých opatrení, ku ktorým má analýzy preukazujúce nevyhnutnosť ich zavádzania.Neúspechom je podľa Jurzycu to, že sa zo správy nepodarilo odstrániť výzvu na obmedzenie cielenej reklamy. „Navrhovatelia nemali na toto opatrenie relevantné argumenty, podľa štúdie OECD je personalizovaná reklama dokonca pre spotrebiteľa užitočná," upozorňuje europoslanec.Podľa neho tvrdé obmedzenie reklám by mohlo viesť k spoplatňovaniu služieb, ktoré mali ľudia doteraz zadarmo. Na strane druhej sa zvýši transparentnosť pri zbere a použití dát, čo je v prípade cielenej reklamy potrebné.