V logistickom centre Amazon v Seredi pripravia 26 000 porcií jedla každý mesiac

Každý mesiac sa skonzumujú 3 tony šalátov

Miestni kuchári myslia aj na vegetariánov

29.9.2020 (Webnoviny.sk) -O firemné stravovanie na jednej zmene sa pri príprave obeda podieľa až 7 kuchárov, pomocné sily a manažér. Miestni kuchári sú radi, že vidia spokojných zamestnancov, a preto im dávajú príležitosť aktívne sa podieľať na hodnotení jednotlivých jedál. "Naši zamestnanci môžu hodnotiť jedlá, ktoré si vybrali v systéme "Happy or Not ", pomocou emotikonov," vysvetľujea dodáva: "Jedlá v ponuke s mierou úspešnosti menej ako 60 percent meníme za iné. Naopak, snažíme sa do jedálnička zaradiť tie, ktoré získavajú opakovane viac ako 80 percent. "Dotované stravovanie jednou z najobľúbenejších zamestnaneckých výhod v logistickom centre Amazonu v Seredi. Vzhľadom na vysoký počet denných porcií musí miestna kuchyňa spracovať aj veľké množstvo jednotlivých surovín. Je zaujímavé, že za jeden mesiac spotrebujú zamestnanci približne 3 tony šalátov, 600 kg ryže, 24 000 kusov pečiva, 400 litrov mlieka a 1,2 t kuracieho mäsa."Medzi najobľúbenejšie jedlá u našich spolupracovníkov patrí vyprážaný kurací rezeň, vyprážaný syr, segedínsky guláš, žemľovka a sedliacke kuracie zemiaky," hovorí. "Aj keď klasika jednoznačne vedie, postupne sa usilujeme o modernejšie a zdravšie spracovanie," dodáva.Zamestnanci sa môžu tešiť zdravej strave, na prípravu ktorej sa využívajú čerstvé a tie najlepšie ingrediencie. Medzi inými sú to bežne aj tofu, sója, strukoviny a rôzne šaláty, aby vyhoveli aj vegetariánom. Každý mesiac pripravujú špeciálne menu z medzinárodnej kuchyne. "Ako bonus navyše pripravujeme pre zamestnancov rôzne tematické dni, ako napríklad BBQ párty," hovoríZamestnanci v logistickom centre Amazon v Seredi za trojchodový obed platia jediné euro, zvyšok, hradí zamestnancom zamestnávateľ.Informačný servis