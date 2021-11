Európska komisia monitoruje justičné reformy na Slovensku, tvrdí eurokomisár Didier Reynders

Možnosť odvolať členov súdnej rady

Trestnú zodpovednosť nemôžu zneužiť

Dostatočné záruky sú dôležité

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia dôkladne monitoruje vývoj justičných reforiem na Slovensku. Uviedol to eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v odpovedi na Rezolúciu Európskej asociácie sudcov z 2. septembra 2021 týkajúcu sa legislatívnych zmien v oblasti justície na Slovensku.Skonštatoval, že väčšinu obáv a problémov uvedených v rezolúcii pokrýva aj pasáž týkajúca sa slovenského justičného systému v Správe Európskej komisie o právnom štáte 2021 prijatej 20. júla.Zároveň zdôraznil potrebu dodržiavať európske štandardy v tejto oblasti s tým, že Európska komisia bude pokračovať v dôkladnom sledovaní vývoja na Slovensku.Agentúre SITA poskytol odpoveď eurokomisára prezident Združenia sudcov Slovenska „Čo sa týka možnosti odvolať členov Súdnej rady SR pred vypršaním trvania ich funkcie, správa odkazuje na obavy vyjadrené zainteresovanými stranami a uvádza, že je dôležité, aby súdna rada požívala dostatočné garancie, pokiaľ ide o jej nezávislosť voči zákonodarnej a výkonnej moci, a to aj pokiaľ ide o spôsob, akým môžu byť jej členovia odvolaní,“ napísal v liste Reynders.Možnosť odvolať členov súdnej rady odobrili poslanci v reforme justície v decembri minulého roku.V reformných zmenách v justícii zaviedlo ministerstvo spravodlivosti aj trestnoprávnu zodpovednosť sudcov pri výkone sudcovských funkcií.Správa Európskej asociácie sudcov k tomu poznamenala, že každý režim upravujúci zodpovednosť sudcov musí jasne a presne poskytovať nevyhnutné záruky, aby sa predišlo akémukoľvek riziku, že bude použitý ako nástroj nátlaku na súdnu činnosť alebo ako systém politickej kontroly obsahu súdnych rozhodnutí.„Je dôležité, aby sa pri aplikácii týchto nových ustanovení v praxi tieto záruky riadne dodržiavali v súlade s európskymi štandardami,“ uviedol eurokomisár.Vo vzťahu k zmene režimu preloženia sudcov bez ich súhlasu správa uvádza, že podľa európskych štandardov je možné, vo výnimočných prípadoch, preložiť sudcov bez ich súhlasu, za súčasného poskytnutia dostatočných záruk.Tieto záruky obsahujú požiadavku, aby sudca nemohol byť preložený na súd nižšej inštancie a mal nárok na súdny prieskum.„Bude dôležité, aby vykonávajúci zákon poskytoval dostatočné záruky, berúc do úvahy európske štandardy. Dovoľte mi uistiť vás, že komisia bude pokračovať v dôkladnom sledovaní vývoja na Slovensku a je naďalej pevne odhodlaná dodržiavať právo a hodnoty Európskej únie. Dovoľte mi taktiež, aby som pri tejto príležitosti poďakoval Európskej asociácii sudcov za jej pokračujúce úsilie o podporu a ochranu nezávislosti sudcov v našej únii,“ uzavrel eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.