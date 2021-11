Predsedníčkou českej Poslaneckej snemovne sa stala líderka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

Najsilnejší klub má ANO

Poslanci už zložili sľub

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Českí poslanci si zvolili za predsedníčku Poslaneckej snemovne líderku strany TOP 09 Markétu Pekarovú Adamovú. Politička bola kandidátkou budúcej vládnej koalície, ktorá má v dolnej komore parlamentu 108 z 200 hlasov. Vo voľbe dostala 102 hlasov, informuje spravodajský portál TN.cz.„Myslím si, že náš zákonodarný zbor by mal v prvom rade hľadieť na to, aby reprezentoval voličov a celú českú spoločnosť. Je našou povinnosťou, aby sme pôsobili zomknuto a aby sme hájili záujmy všetkých občanov našej krajiny. Som v tomto smere veľkým optimistom,“ vyjadrila sa Pekarová Adamová krátko po zvolení.Svojho nominanta predstavilo aj hnutie ANO z končiacej vlády, ktoré má najsilnejší poslanecký klub v Poslaneckej snemovni. O post jej predsedu sa usiloval vicepremiér Karel Havlíček, ale jeho kandidatúru poslanci pri hlasovaní zamietli.Predseda Poslaneckej snemovne je tretí ústavný činiteľ v Českej republike za predsedom Senátu a prezidentom.Snemovňa sa po prvý raz od októbrových volieb zišla v pondelok. Na ustanovujúcom stretnutí všetci poslanci zložili sľub a tiež stihli odsúhlasiť zriadenie imunitného a mandátového výboru, ktorý bude mať 16 členov. Do jeho čela si na stredajšej schôdzi poslanci zvolili Helenu Válkovú z ANO.