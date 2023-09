Európska komisia navrhla predĺženie dočasnej ochrany pre ukrajinských utečencov

20.9.2023 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) navrhla predĺženie dočasnej ochrany pre ukrajinských utečencov do 3. marca 2025.„Komisia zastáva názor, že dôvody na dočasnú ochranu pretrvávajú a dočasná ochrana by sa preto mala predĺžiť ako nevyhnutná a primeraná reakcia na súčasnú nestabilnú situáciu," uviedla EK vo vyhlásení. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Smernicu o dočasnej ochrane Európska únia schválila, aby prijala milióny Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou. Zatiaľ je smernica platná do marca 2024. Počet ukrajinských utečencov v zahraničí sa v prvej polovici tohto roka zvýšil o 300 až 500-tisíc.