Tragédia v Čachticiach: Prokurátor navrhol pre strelca väzobné stíhanie

Tragédia v Čachticiach

Počas manipulácie so zbraňou projektil v nedeľu 17. septembra po náhodnom výstrele prerazil okno a následne prestrelil vo vzdialenosti približne 120 metrov okno oproti v bytovom dome. Projektil zasiahol 30-ročnú ženu stojacu pri kuchynskom okne do hrudníka, na základe čoho utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.





20.9.2023 (SITA.sk) - Na základe spracovaného spisového materiálu podal dozorujúci prokurátor návrh na vzatie do väzby obvineného 48-ročného muža v súvislosti s nedeľnou tragédiou v obci Čachtice. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.„Doteraz vykonaným vyšetrovaním bolo dostatočne preukázané, že obvinený počas údržby dlhej guľovej zbrane porušil zákonom uloženú dôležitú povinnosť, podľa ktorej ako držiteľ zbrojného preukazu je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom. Na základe porušenia tejto povinnosti došlo k náhodnému výstrelu a výmetu strely cez hlaveň zbrane, ktorá zasiahla poškodenú ženu," uviedla Kuzmová.Doplnila, že obvinený 48-ročný muž sa stále nachádza v cele policajného zaistenia, o návrhu prokurátora na vzatie do väzby bude rozhodovať súd.