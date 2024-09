Európska komisia podľa Kosovej nemá záujem diskutovať o správe o právnom štáte, pozvanie eurokomisára Reyndersa zostalo bez reakcie

Zrušené stretnutie

Výročná správa o právnom štáte

19.9.2024 (SITA.sk) - Predsedníčku Súdnej rady SR Marcelu Kosovú mrzí, že Európska komisia nemá záujem diskutovať o správe, v ktorej Komisia kritizovala stav právneho štátu na Slovensku.Ako pripomenula na štvrtkovom zasadnutí súdnej rady, eurokomisára pre oblasť spravodlivosti Didiera Reyndersa za týmto účelom pozvali na zasadnutie rady. Zo strany EK však podľa nej neprišla žiadna reakcia."Ani to, že "dostali sme, neprídeme", alebo "prídeme", alebo "nemáme teraz čas, mení sa zloženie komisie, posunieme to", čiže toľko k transparentnosti EK vo vzťahu k správe o právnom štáte," skonštatovala Kosová.Zároveň pripomenula, že zastúpenie EK na Slovensku ešte predtým zorganizovalo stretnutie, na ktorom mala byť predmetná správa prezentovaná, na poslednú chvíľu však bolo zrušené a nebolo zvolané ďalšie. Na stretnutí pritom podľa Kosovej chcelo vystúpiť viacero členov súdnej rady."A preto sme sa zhodli ako členovia súdnej rady, že je potrebné vypracovať stanovisko a aj ho verejne komunikovať," zdôraznila šéfka rady. V samotnom dokumente z dielne EK podľa Kosovej členovia súdnej rady identifikovali nezrovnalosti."A nebolo ich málo," dodala.Európska komisia (EK) ešte v júli uverejnila svoju piatu výročnú správu o právnom štáte. V nej systematicky a objektívne preskúmala vývoj v oblasti právneho štátu jednotným spôsobom vo všetkých členských krajinách.EK Slovensku odporúča zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád.Ďalej našu krajinu nabáda k tomu, aby zaviedla opatrenia na zavedenie a dodržiavanie dostatočných záruk v prípadoch, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami.