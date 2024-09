Jednorodičovstvo je výsledkom pretláčania liberálnych hodnôt, poslanec Smeru sa za svoje výroky ospravedlnil

Polovica žije pod hranicou chudoby

Nezvolil správnu formuláciu slov

Ďalšia rana pre jednorodičov

Koalícia zmietla zo stola adresný príspevok na bývanie

19.9.2024 (SITA.sk) - Poslanec za Smer-SD Ivan Hazucha urazil svojimi výrokmi v parlamente rodiny s jedným rodičom . Vysoký počet jednorodičovských rodín označil za výsledok pretláčania liberálnych hodnôt a spôsobu života. Podľa neho si jednorodičia zvolili tento spôsob života sami.„To teda štát má suplovať nezodpovednosť tých rodín a tých druhov a družiek a dovychovávať ich deti, alebo teda čo? Niekedy boli klasické manželstvá, kde neboli jednorodičovské rodiny. Keď niekto si zvolí tento spôsob života, tak teda do toho partnerstva má vstúpiť štát?“ reagoval na vystúpenie poslankyne Veroniky Šrobovej faktickou poznámkou Hazucha, ktorý je zároveň podpredsedom Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Poslankyňa Šrobová v rozprave NR SR poukázala na skutočnosť, že na Slovensku máme 190-tisíc jednorodičovských domácností, v ktorých je vychovávaných 300-tisíc detí. Polovica z týchto rodín žije pod hranicou chudoby.„Ja som tu nepočula za jeden deň povedať, že sa niečomu takémuto venujete. Snažíte sa navodiť dojem, že za tých posledných 18 rokov ste tu vôbec pomaly nevládli. Vládli ste väčšinu tohto času a to sú čísla, ktoré nepustia,“ podčiarkla Šrobová.Poslancovi Hazuchovi pripomenula, že rodiny s jedným rodičom nevznikajú len z dôvodu nezodpovednosti druhého rodiča. Z veľkej časti ide aj o prípady, keď partner alebo partnerka zomreli. „Aj počas Covidu, ktorý vy tu napríklad popierate," adresovala poslancovi.Hazucha sa za svoje vyjadrenia neskôr na Facebooku ospravedlnil. Ako uviedol, nezvolil správnu formuláciu slov.„V žiadnom prípade som nechcel povedať, že za to, že v domácnosti žije jeden rodič s dieťaťom alebo viacerými deťmi, môže iba vaša liberálna ideológia. Sú rodiny, kde si tento spôsob žitia z rôznych dôvodov vybrali sami, pre niečo im vyhovuje,“ napísal poslanec Smeru-SD s dodatkom, že je však aj veľká časť rodín, kde si situáciu nezvolili sami, ale priniesol ju život.Tieto rodiny bojujú o prežitie, ako sa dá. „Týmto rodinám sa hlboko ospravedlňujem a vyjadrujem im obdiv a úctu,“ dodal.Poslankyňa Šrobová poukázala na to, že po urážkach poslanca Smeru táto vládna koalícia uštedrila jednorodičovským domácnostiam ďalšiu ranu a na vládne šetrenie najviac doplatia tí najzraniteľnejší.„Polovica jednorodičovských domácností sa nachádza v pásme chudoby. Nemajú takmer žiadnu podporu od štátu a teraz ich táto vraj sociálnodemokratická vláda ešte viac ochudobní. Hoci sa vláda snaží ľudí presvedčiť o opaku, zvýšenie DPH všetci pocítia na náraste cien oblečenia, školských potrieb či pohonných látok,” zdôraznila.Poslankyňa dodala, že poslanec Hazucha zjavne nemá predstavu o tom, v akých ťažkých situáciách sa mnohé jednorodičovské domácnosti nachádzajú.„Z parlamentu im odkázal, že si za svoje problémy môžu sami a nijakú pomoc od štátu očakávať nemajú. Len pár dní nato im vláda podrazila nohy zdražovaním,” hovorí Šrobová.Ako doplnila, Progresívne Slovensko predložilo do Národnej rady SR návrh na zavedenie adresného príspevku na bývanie, ktorý by práve domácnostiam ohrozeným chudobou pomohol udržať si strechu nad hlavou. „Koalícia ho zmietla zo stola. Dôležitejšie pre nich boli ich vyššie platy a doživotná renta,” uzavrela poslankyňa.