Európska komisia podľa Smeru pripravila politický dokument, opozícii a médiám má slúžiť na útoky voči vláde (video)

31.7.2024 - Závery a odporúčania správy o právnom štáte od Európskej komisie (EK) sa nedajú považovať za objektívne a legitímne. Vyhlásila to strana Smer-SD , podľa ktorej sú tieto závery naopak zavádzajúce a aktivistické.







Výsledkom je jednostrannosť

Vláda prijala zásady integrity

Za zrušenie nás budú pokutovať

Náprava krívd

Strana uviedla, že tak, ako klame a zastrašuje slovenská opozícia a mainstreamové médiá, tak s podobným zavádzaním sa stretávajú na európskej úrovni. Podpredseda Smeru Erik Kaliňák prirovnal faktickú presnosť a objektívnosť k článkom Denníka N.„Ten mimochodom so SMEčkom a Aktualitami boli základnými zdrojmi pre vypracovanie tejto správy. Viem, smutné. Samozrejme k obsahu nemohli neprispieť protivládne, pardon mimovládne ikony ako Zastavme korupciu, Transparency International , či priamo Lipšicova Špeciálna prokuratúra a áno, komisia sa pre navnímanie právneho štátu na Slovensku stretla dokonca aj so Sorosovou Nadáciou otvorenej spoločnosti, “ vyhlásil Kaliňák.Smer upozornil, že takmer 50 percent informačných zdrojov tvoria odkazy na články vo vybraných médiách. Výsledkom je tak podľa Smeru jednostrannosť, ktorá nezohľadňuje desiatky strán vecných argumentov štátnych inštitúcií.Strana sa teda domnieva, že je to politický dokument, ktorý má slúžiť opozícii a médiám na útoky voči vláde za to, že neopakuje postoje EK v súvislosti s vojnou na Ukrajine migráciou a právom veta. Smer pripomína, že EK vyčíta vláde, že zrušili odbor prevencie korupcie.Vedúci Úrady vlády SR Juraj Gedra sa však ohrádza, že tému prevencie korupcie presunuli z odboru na sekciu, čím sa tejto téme dáva väčšia váha, finančná podpora a dôležitosť.Gedra ďalej spomenul, že podľa EK na Slovensku nejestvuje etický kódex pre vysokopostavených verejných činiteľov ako je premiér či ministri a vzťahujú sa na nich len isté predpisy.„Faktom však je, že v roku 2023 boli vládou prijaté takzvané zásady integrity, čo je len iný názov pre etický kódex. A v prípade „istých predpisov“ ide o ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, čo je najvyššia možná úroveň zákonnej úpravy," upozornil Gedra.Strana Smer ďalej priblížila, že EK požaduje ochranné záruky pre sudcov pri trestnom čine ohýbania práva, ktorý považuje ako nebezpečný nezávislé súdnictvo.„Absolútny súhlas, tento trestný čin si vymyslela Kolíková, aby mala spôsob, ako sa vyhrážať neposlušným sudcom a my by sme ho najradšej okamžite zrušili, ale nemôžeme. Pýtate sa prečo? Lebo EK ho bývalej vláde odsúhlasila ako jeden z míľnikov pri pláne obnovy a jeho zrušenie by znamenalo miliónové finančné sankcie práve zo strany EK," uviedol Kaliňák s tým, že EK Slovensko karhá za niečo, čo sama odobrila.„Teraz od nás chce, aby sme zrušili niečo, za čo nás následne bude pokutovať. Absurdné," dodal Kaliňák.Strana sa vyjadrila aj v súvislosti s paragrafom 363 . Ten podľa nej chráni zákonnosť vyšetrovania, a jeho využitie nevníma ako prekážku v ďalšom trestnom stíhaní, ale ako nápravu krívd.„Napríklad také ako páchali Lipšicovci. Ale keďže Lipšicovi a jeho mimovládnemu a mediálnemu stádu právo nič nehovorí, EK oklamali, že generálny prokurátor môže šmahom ruky zastaviť stíhanie, a to dokonca bez akéhokoľvek odôvodnenia," uviedla strana Smer-SD.Gedra dodal, že v tomto prípade ide opäť o klamstvo, pretože generálny prokurátor každé svoje rozhodnutie odôvodňuje na desiatkach stranách, kde verejnosť spoznáva nezákonnosti aj elitných vyšetrovateľov a prokurátorov.