Zamestnať sa v gastre bude jednoduchšie. Povinnosť získavania osvedčení o odbornej spôsobilosti pre sa zmení

Ľudia si ľahšie nájdu prácu

Chýba vyše 10 000 pracovníkov

31.7.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR oznámilo pripravované legislatívne zmeny zamerané na zjednodušenie a zvýšenie atraktivity prijímania zamestnancov v gastro službách. Zmeny reagujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a administratívne prekážky, ktoré bránia rýchlemu obsadeniu pracovných miest v tomto sektore.Medzi hlavné problémy, s ktorými sa podnikatelia v gastronómii stretávajú, patrí povinnosť získavania osvedčení o odbornej spôsobilosti pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na ich pozíciu. Táto požiadavka často neprimerane zaťažuje nielen samotných pracovníkov, ale aj zamestnávateľov.V rámci pripravovaných zmien bude táto povinnosť zrušená, ak bude na prevádzke prítomný aspoň jeden kvalifikovaný pracovník s potrebnou praxou a odbornou spôsobilosťou.„Vypočuli sme problémy, ktoré má gastro sektor, a prišli sme s rýchlym a efektívnym riešením. Naším cieľom je odstrániť administratívne prekážky a uľahčiť podnikateľom prijímanie nových zamestnancov. Vďaka tejto zmene si ľudia ľahšie nájdu prácu, podnikatelia zasa zamestnancov,“ uviedol Dušan Keketi , minister cestovného ruchu a športu.Prax ukazuje, že požadovať po ľuďoch, ktorí majú záujem vykonávať pomocné práce, aby mali vyštudovaný odbor či získali osvedčenie, na ktoré sa nezriedka čaká aj štvrťroka, je problematické a zbytočne administratívne náročné. Chystané zmeny by mali výrazne prispieť k zlepšeniu situácie a poskytnúť podnikateľom potrebnú flexibilitu pri obsadzovaní voľných pracovných miest."Veríme, že tieto opatrenia prinesú očakávaný efekt a umožnia podnikateľom lepšie sa pripraviť na sezónne výkyvy a zmeny v dopyte po službách. Ku koncu roka 2023 pracovalo v hotelierstve a gastronómii viac ako 110 000 zamestnancov, no stále je to menej než pred pandémiou. Prieskum medzi podnikateľmi ukázal, že v gastro sektore momentálne chýba vyše 10 000 pracovníkov,“ dodal Marek Harbuľák , štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu. Martin Novotný , generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska AHRS ) vyjadril podporu týmto opatreniam a zdôraznil, že zjednodušenie legislatívy je kľúčové pre stabilizáciu celého sektoru. Ministerstvo cestovného ruchu a športu plánuje tieto zmeny uviesť do praxe čo najskôr, aby podnikatelia mohli čerpať z výhod nových pravidiel už v krátkom čase.