Európska komisia poskytne Slovensku ďalšie milióny eur, časť pôjde aj na nákup potravinových balíkov

Milióny na potravinové balíky

Schválili aj slovenskú úpravu

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia poskytne pre Slovensko, Estónsko a Švédsko celkovo takmer 253 miliónov eur. Umožnia to úpravy operačných programov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v rámci programu REACT-EU.Tieto zmeny a doplnenia operačných programov pomôžu dotknutým členským štátom a regiónom riešiť hospodárske a sociálne dôsledky pandémie koronavírusu a podporiť spravodlivú ekologickú a digitálnu obnovu.Slovensko dostane do operačného programu FEAD ďalších 19 miliónov eur na poskytovanie potravinových balíkov približne 72-tisíc ľuďom v núdzi ročne do roku 2023. Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR.Komisia schválila aj zmenu slovenskej schémy pomoci na podporu zamestnanosti s cieľom zachovať pracovné miesta a podporiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Komisia dospela k záveru, že úprava existujúcej slovenskej schémy je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci.Verejná podpora bude mať formu priamych grantov, mzdových dotácií a mzdovej podpory príjmu pre SZČO. Slovensko oznámilo 50 percentné zvýšenie rozpočtu z dvoch miliárd eur na tri miliardy eur. Komisia potvrdila, že upravená schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci a že je naďalej potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu.