Mestá žiadajú efektívnejšiu komunikáciu pri očkovacej kampani, chcú predísť tretej vlne pandémie

Mestá sú pripravené

Prioritou je ochrana zdravia

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Mestá žiadajú vládu SR o progresívnejšiu komunikáciu a zrozumiteľnú očkovaciu kampaň , ktorá pomôže zabezpečiť lepšiu ochranu zdravia čo najväčšej skupiny obyvateľov Slovenska. Na utorkovom stretnutí sa na tom zhodli zástupcovia členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) Deklarovali, že mestá sú pripravené zapojiť sa do aktivít, ktoré majú predísť tretej vlne pandémie koronavírusu . V tlačovej správe o tom informovala Daniela Piršelová, hovorkyňa ÚMS.Podľa ÚMS sú mestá pripravené na komunikáciu očkovacej kampane použiť regionálne médiá, chcú ale mať jednotné informácie o tom, čo a ako komunikovať. „ÚMS preto požiadala Ministerstvo zdravotníctva o dodanie týchto informácii, ktoré môžu mestá využiť pre podporu očkovacej kampane na regionálnej úrovni,“ uvádza sa v tlačovej správe.Podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka je prioritou primátoriek a primátorov ochrana zdravia a života obyvateľov. Očakáva, že sa mestá musia pripraviť na opätovné zhoršenie situácie. „Preto by sme mali vyvinúť maximálne úsilie v tom, aby sme dosiahli čo najvyššiu mieru zaočkovania a znížili tým riziko, že sa zopakuje podobný scenár ako minulý rok. To si nikto z nás nepraje,“ dodal Rybníček.ÚMS tiež požiada splnomocnenkyňu vlády pre rómske komunity, aby sa spoločne so zástupcami ÚMS zúčastňovala zasadnutia Ústredného krízového štábu , nakoľko obyvatelia rómskych osád stále patria medzi rizikovú cieľovú skupinu s mimoriadne nízkou zaočkovanosťou. ÚMS bude svoj postup v očkovacej kampani koordinovať aj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska.