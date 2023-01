Európska komisia pošle Slovensku výzvu aj v súvislosti s preskúmaním odrôd zeleniny a 25 štátom za neprijatie smerníc

Dokončenie prenesenia smerníc

Ochrana kolektívnych záujmov

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) prijala ďalší súbor rozhodnutí voči členským štátom, ktoré ju neinformovali o prenesení smerníc do vnútroštátnych legislatív, ktorých doba na transponovanie nedávno vypršala. Ako informuje na svojej webstránke, 25 štátov zatiaľ nesplnilo opatrenia pre úplné transponovanie európskych smerníc v oblasti daní a colnej únie, spravodlivosti a verejného zdravotníctva a posiela im formálnu výzvu.Krajiny majú teraz dva mesiace na odpoveď a dokončenie prenesenia smerníc do ich zákonov, inak EK vydá odôvodnené stanoviská.Štrnásť štátov si čiastočne splnilo alebo nesplnilo svoju oznamovaciu povinnosť o prenesení nových pravidiel administratívnej spolupráce medzi daňovými úradmi v súvislosti s využívaním digitálnych platforiem daňovníkmi. Formálne výzvy dostáva Belgicko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko.Ďalšie formálne výzvy sa týkajú smernice o ochrane kolektívnych záujmov spotrebiteľov prostredníctvom mechanizmu zastupiteľských žalôb. Dostanú ich Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Švédsko.Slovensko a Cyprus tiež dostanú formálne výzvy v súvislosti so smernicou, ktorá sa týka podmienok na preskúmanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlín a zeleniny.