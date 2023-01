Žilinka koná v prospech figúr zo Smeru a Sme rodina, tvrdí Baránik a kritizuje aj prezidentku

Konanie bolo v rozpore s ústavou

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Baránik požiadal predsedu ústavnoprávneho výboru o predvolanie si generálneho prokurátora Maroša Žilinku Podľa Baránika by mal Žilinka podať vysvetlenie toho, že „tajil a mlžil o tom, že jeho podriadené prokurátorky Habčáková a Cibuľová intervenovali na súde v prospech mocných figúr z prostredia Smeru-SD a Sme rodina.“Poslanec je presvedčený, že ich konanie bolo v rozpore s ústavou a zákonom, keďže na takú intervenciu nemali žiadne zákonné oprávnenie a vykazuje znaky marenia účelu trestného konania.„Považujem za neprípustné, aby systém ‚našich ľudí‘ pokračoval len vďaka tomu, že koalícia sa nechala obalamutiť Borisom Kollárom a zvolila spolu so Smerom-SD a fašistami za generálneho prokurátora najmenej vhodnú osobu,“ skonštatoval Baránik.Poslanca zároveň zaráža, že v tejto situácii sa prezidentka SR Zuzana Čaputová doposiaľ nerozhodla podať disciplinárny návrh na Maroša Žilinku.Poukázal na to, že v zmysle disciplinárneho poriadku Najvyššieho správneho súdu S R je veľmi nedostatočne stanovená legitimácia na podanie takého návrhu a prakticky ho môže podať len prezident.„O to väčšia je potom zodpovednosť pani prezidentky pri zabezpečovaní riadneho chodu štátnych orgánov aj v tejto oblasti. Možno práve mnou navrhované podanie vysvetlenia generálneho prokurátora na ústavnoprávnom výbore a jeho priebeh bude tým, čo ešte chýba pani prezidentke k správnemu rozhodnutiu,“ domnieva sa Baránik.