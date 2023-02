Európska komisia pripravila desiaty balík sankcií voči Rusku, Ukrajina očakáva obmedzenie na jadrovej sfére

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Objem nového balíka sankcií voči Rusku dosiahne 10 miliárd eur. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedala to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová , ktorá sa v piatok nachádza na samite EÚ-Ukrajina v Kyjeve.„Rusko a ruská spoločnosť už teraz platia vysokú cenu pre uvalené sankcie. Pripravuje sa desiaty balík sankcií, mienime ho predstaviť do 24. februára. Jeho objem bude asi 10 miliárd eur,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii po spomenutom samite. Tento balík sa podľa nej zameria na technológie, ktoré by ruský režim nemal využívať.„Inými slovami, hlbšie sa pozeráme na komponenty, ktoré sa nachádzajú napríklad v dronoch, aby sme sa uistili, že nebudú dostupné pre Rusko,“ dodala šéfka Európskej komisie.Ukrajina už skôr uviedla, že očakáva, že desiaty balík sankcií EÚ voči Rusku zavedie obmedzenia voči ruskej jadrovej sfére a raketovému programu.