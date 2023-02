SLEDUJEME ONLINE: Na severe sú snehové kalamity,vyhlásili mimoriadnu situáciu

Mesto Trstená v piatok vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Dôvodom je snehová kalamita na území mesta. Samospráva informáciu zverejnila na svojej webovej stránke.



Primátorka Magdaléna Zmarzláková na ohrozenom území ustanovila viacero režimových opatrení. "Obyvatelia mesta sa budú aktívne zapájať pri záchranných prácach, a to pri odstraňovaní snehu, hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností. Obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií," vyplýva zo zverejneného oznamu o vyhlásení mimoriadnej situácie. Okrem toho sa obyvatelia majú riadiť pokynmi mesta napríklad aj pri využívaní školských a predškolských zariadení v súvislosti s ich stanovenou prevádzkou počas snehovej kalamity.



Slovenský hydrometeorologický ústav vo štvrtok (2. 2.) informoval, že najviac sneženia v týchto dňoch očakáva v Žilinskom kraji. Najmä vo vyšších polohách podľa meteorológov pripadne miestami viac ako pol metra nového snehu.

Liptovský Mikuláš očakáva snehovú kalamitu, vyhlásili mimoriadnu situáciu

Na horách sa môže v sobotu vyskytnúť mohutná víchrica až orkán

Mesto Liptovský Mikuláš v najbližších hodinách očakáva snehovú kalamitu, vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a II. stupeň aktivity. Vodičov žiadajú, aby podľa možností až do odvolania parkovali vo svojich garážach a dvoroch. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.Mimoriadna situácia aj II. stupeň aktivity platia na celom území mesta do odvolania. "Dôvodom je cez víkend očakávaná snehová nádielka, podľa meteorológov má totiž pribudnúť minimálne 30 centimetrov nového snehu a platí výstraha druhého stupňa. To môže byť problém pre viaceré lokality v meste, kde sa už teraz hromadia nahrnuté kopy snehu a zužujú tak v niektorých prípadoch obojsmernú prevádzku na jeden jazdný pruh," vysvetlil Gabriel Lengyel z liptovskomikulášskej radnice.Vyhlásený II. stupeň aktivity umožňuje nielen plné nasadenie techniky Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta, ale aj súčinnosť zmluvných spoločností, ktoré poskytnú mestu mechanizmy na vyvážanie snehu. "Radnica bude na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie očakávať aj finančnú pomoc strany štátu pri výkone niektorých činností na úseku miestnych komunikácií," dodal Lengyel.Sneh budú vyvážať zamestnanci VPS mesta na Petrovičovo nábrežie podľa ulíc s najhoršou situáciou. Petrovičovo nábrežie je podľa hovorkyne mesta jediná lokalita v Liptovskom Mikuláši, ktorú určil okresný úrad na skladovanie snehu.V teréne bude cez víkend celý vozový park VPS. "So snehom bude bojovať v odhŕňačoch, traktoroch, sypačoch a ďalších mechanizmoch 32 pracovníkov strediska miestnych komunikácií VPS. Podľa potreby budú do údržby nasadení aj zamestnanci ostatných stredísk, ktorí budú čistiť niektoré nedostupné úseky ručne," ubezpečila hovorkyňa.Na horách, najmä v severných častiach stredného Slovenska, sa môže v sobotu (4. 2.) vyskytnúť mohutná víchrica až orkán. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy tretieho stupňa. Veternejšie však môže byť na celom Slovensku. Počítať treba tiež so snežením, poľadovicou i snehovými závejmi. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

Ilustračné foto.

Foto: TASR/AP

Horská záchranná služba spozorovala viacero samovoľných lavín

Výstrahy pred vetrom na horách platia predbežne pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Mimoriadne silný vietor môže podľa meteorológov dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 110 až 120 km/h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," pripomína SHMÚ.So silnejším vetrom na horách treba počítať na viacerých územiach Slovenska, pre ktoré platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Veternejšie však bude aj v nižších polohách, s výstrahami prvého a druhého stupňa pred vetrom treba počítať na celom Slovensku.Viaceré severnejšie okresy najmä stredného Slovenska môže potrápiť aj sneženie, napadnúť môže miestami od 20 do 50 centimetrov snehu. Vodiči by mali byť naďalej opatrní na väčšine západného a stredného Slovenska, kde sa môže tvoriť poľadovica. Na strednom a východnom Slovensku sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.Horská záchranná služba (HZS) spozorovala v piatok ráno viacero samovoľných lavín, najmä vo Vysokých Tatrách. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie HZS s tým, že lavíny sa objavili pod Kolovým štítom, v Malej Studenej doline a najväčšie v Skalnatej doline.

Na snímke koniec lavínišťa tesne pod turistickým chodníkom.

Foto: TASR Milan Kapusta

Pre husté sneženie uzatvorili cestu medzi Motešicami a T. Teplicami

"Lavína z Cmitra bola svojimi rozmermi mimoriadna, pretože zasiahla až Skalnaté pleso," uvádza stredisko. Výskyt samovoľných veľkých lavín, ktoré zasahujú aj dná dolín, zodpovedá podľa HZS veľkému lavínovému nebezpečenstvu, teda štvrtému stupňu z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Ten aktuálne platí v Západných a Vysokých Tatrách. Horskí záchranári z dôvodu vysokého rizika pádu lavín a silného vetra na horách neodporúčajú pohyb vo vysokohorskom teréne ani v podhorí.V týchto pohoriach sa nachádzajú aj dve väčšie lyžiarske strediská, Zverovka - Spálená a Lomnické sedlo, ktoré sú priamo ohrozené lavínami. V tejto súvislosti v piatok ráno HZS vykonala preventívne odstrely - testy stability snehovej pokrývky. "Obe lokality však svojou orientáciou a štruktúrou snehovej pokrývky neboli natoľko kritické, aby sa uvoľnila lavína. To však neznamená, že situácia je všeobecne priaznivá, o čom svedčí aj výskyt spomínanej veľmi veľkej samovoľnej lavíny v lokalite Cmiter nad Skalnatým plesom," dodáva HZS.Husté sneženie komplikuje v piatok dopravu i v Trenčianskom kraji. Pre zlé poveternostné podmienky popoludní uzatvorili cestu II/516 - kopec Machnáč medzi Trenčianskymi Teplicami a Motešicami. Upozornila na to trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Problémy spôsobuje husté sneženie i v ostatných okresoch Trenčianskeho kraja. Neprejazdná zostala popoludní pre skrížený kamión i cesta I/9 za Hradišťom v okrese Partizánske smerom na Bánovce nad Bebravou. Policajti v tejto súvislosti vyzývajú vodičov, aby jazdili opatrne a rešpektovali ich pokyny.

Ilustračná snímka.

Foto: TASR - Roman Hanc

Mimoriadnu situáciu pre sneženie vyhlásilo vyše 20 obcí v Žilinskom kraji

Najviac sneženia očakávajú meteorológovia v Žilinskom kraji a v Tatrách

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v teréne techniku na území celého kraja, informovala na svojom webe.Mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu vyhlásili v uplynulých hodinách vo viac ako 20 obciach na území Žilinského kraja. Ide o samosprávy z regiónov Oravy a Liptova. Informácie pre TASR poskytol prednosta Okresného úradu v Žiline Kamil Ruman.Snehová kalamita podľa neho zasiahla najmä obce v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš.V okrese Námestovo vyhlásili mimoriadnu situáciu v obciach Oravské Veselé, Novoť, Beňadovo, Oravská Lesná, Lokca, Bobrov, Krušetnica, Rabčice a Mútne. V okrese Tvrdošín v obciach Habovka, Oravský Biely Potok, Zuberec a Suchá Hora. V okrese Dolný Kubín v obciach Pucov a Pribiš. V okrese Liptovský Mikuláš v obciach Žiar, Vavrišovo, Veterná Poruba, Liptovský Ondrej, Liptovská Kokava a v meste Liptovský Mikuláš.Najviac sneženia očakávajú meteorológovia v piatok v Žilinskom kraji a v Tatrách. Miestami tam môže napadnúť 30 až 40, ojedinele až 50 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy pred snežením i silným vetrom."Sneženie a vietor zhoršujú aj lavínovú situáciu. Horská záchranná služba v Tatrách, Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre už upozorňuje na 3. až 4. stupeň lavínového nebezpečenstva a nastávajúca poveternostná situácia zlepšenie neprinesie, skôr naopak," varuje SHMÚ.

Ilustračná snímka.

Foto: TASR/AP

V Považskej Bystrici vyhlásili pre snehovú kalamitu mimoriadnu situáciu

Polícia upozorňuje na zhoršenú zjazdnosť ciest v Žilinskom kraji

Správa ciest ŽSK vyhlásila v celom kraji mimoriadnu situáciu

Krásno nad Kysucou vyhlásilo mimoriadnu situáciu pre intenzívne sneženie

Upozorňuje, že sa zároveň rozfúka západný vietor, ktorého nárazy najmä na západe a pod Tatrami miestami dosiahnu 70, ojedinele až 90 kilometrov za hodinu. "Budú sa tak vytvárať aj snehové jazyky a záveje, najmä na severe. Na horách postupne očakávame víchricu, večer až silnú víchricu," uviedli meteorológovia. Nepriaznivú situáciu predpovedajú aj v sobotu (4. 2.), keď vietor ešte zosilnie.SHMÚ varuje pred snežením v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji, kde vydal výstrahu 1. stupňa. Rovnako aj v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde platí výstraha 2. stupňa. Meteorológovia upozorňujú aj pred silným vetrom, 2. stupeň výstrahy platí najmä pre západné Slovensko. Veterno má byť aj na horách, a to najmä na strednom a severnom Slovensku. Na sobotu je tu v polohách nad 1800 metrov nad morom vyhlásený najvyšší, 3. stupeň výstrahy pre hrozbu mohutnej víchrice až orkánu.Mesto Považská Bystrica vyhlásilo v piatok popoludní mimoriadnu situáciu. Dôvodom je snehová kalamita. Radnica o tom informovala na webe mesta.Situáciou v dôsledku snehovej kalamity sa na radnici zaoberal krízový štáb. "Všetky vozidlá zimnej údržby sú v neustálej pohotovosti a zároveň magistrát preveruje možnosti nasadenia ďalších mechanizmov od súkromníkov," uviedla radnica.Samospráva v tejto súvislosti prosí obyvateľov o trpezlivosť, podotkla, že počasie ovplyvniť nevie. "Ak ste na cestách, buďte, prosím, opatrní," vyzvala obyvateľov radnica.V Žilinskom kraji je v súvislosti s počasím zhoršená zjazdnosť ciest najmä v úsekoch Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín a na horských priechodoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková."Evidujeme viacero šmýkajúcich sa nákladných motorových vozidiel, ako aj zvýšený počet škodových udalostí. Polícia v súvislosti s počasím a zníženou viditeľnosťou upozorňuje a vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách," doplnila krajská policajná hovorkyňa.Najviac sneženia očakávajú meteorológovia v piatok v Žilinskom kraji a v Tatrách. Miestami tam môže napadnúť 30 až 40, ojedinele až 50 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy pred snežením i silným vetrom.Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) vyhlásila v piatok mimoriadnu situáciu v celom kraji. Ide o dôsledok pretrvávajúceho sneženia, ktoré sa týka najmä Oravy, Kysúc, Liptova a Horného Považia. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Upozornila, že silné sneženie komplikuje zjazdnosť ciest, snehová pokrývka v niektorých úsekoch dosahuje viac ako desať centimetrov."Všetky naše vozidlá a vodiči sú v teréne, v nepretržitej prevádzke a robíme maximum pre čo najlepšiu zjazdnosť vozoviek. Musíme však dodržiavať aj technické predpisy a operačný plán zimnej údržby a zabezpečovať zjazdnosť ciest od najvyššej kategórie po tú najnižšiu, ktorou sú cesty tretej triedy. Odporúčame vodičom, aby obmedzili jazdu vozidlom iba na nevyhnutné účely," uviedla Lacová.Dodala, že najkomplikovanejšia situácia je na horských priechodoch Čertovica, Šturec, Kremnické Bane, Fačkovské sedlo, Javorník, Makov, Trstená, Príslop, Brestová, Jasná, Nová Bystrica – Oravská Lesná, Jasenovo, Huty, Rovná Hora, Semeteš a Klokočov.Na zhoršenú zjazdnosť ciest v ŽSK upozornila aj polícia. Najviac sneženia očakávajú meteorológovia v piatok v Žilinskom kraji a v Tatrách. Miestami tam môže napadnúť 30 až 40, ojedinele až 50 centimetrov nového snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred snežením i silným vetrom.Mesto Krásno nad Kysucou v okrese Čadca vyhlásilo mimoriadnu situáciu v súvislosti s dlhotrvajúcim intenzívnym snežením v kombinácii s poľadovicou. Primátor Jozef Grapa o tom informoval na webe mesta.

Ilustračné foto

Foto: TASR/Martin Baumann

Všetky mechanizmy na zimnú údržbu v Ružomberku sú v teréne

Na ohrozenom území ustanovil primátor režimové opatrenia - zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam, k zastávkam SAD a ŽSR, sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby a zabezpečiť prístup ku základnej škole, materskej škole, zdravotnému stredisku a verejným budovám mesta.Mesto zabezpečí aj prísun potravín a základných potrieb do lokalít, kde zatiaľ nie je prístup technikou a bývajú tam občania s trvalým alebo prechodným pobytom. Primátor uviedol osady Lastovicov, Hackov, Nižné Vane, Vyšné Vane, Šustkov, Macurov, Jantov, Sýkorov a iné.Všetky mechanizmy Technických služieb Ružomberok, ktoré vykonávajú zimnú údržbu, sú v teréne. Dôvodom je aktuálna poveternostná situácia sprevádzaná hustým snežením. Informoval o tom hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík."Všetkých žiadame o trpezlivosť. Zabezpečovanie zjazdnosti ciest a chodníkov v meste sa deje na základe poradia ich dôležitosti, prednosť majú najmä frekventované a dôležité úseky," upozornil hovorca. Podotkol, že zimná údržba sa v Ružomberku týka 86 kilometrov ciest a 62 kilometrov chodníkov.

Na snímke odhŕňanie snehu.

Foto: TASR - Ján Krošlák

Na železničných tratiach je situácia napriek počasiu zatiaľ relatívne pokojná

V podtatranskej oblasti cestári vyhlásili prvý kalamitný stupeň

V meste Svit vyhlásili mimoriadnu situáciu, dôvodom je snehová kalamita

Najviac sneženia očakávajú meteorológovia v piatok v Žilinskom kraji a v Tatrách. Miestami tam môže napadnúť 30 až 40, ojedinele až 50 centimetrov nového snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred snežením i silným vetrom.Na železničných tratiach na Slovensku je zatiaľ situácia v súvislosti s aktuálnym počasím relatívne pokojná. Pre TASR to uviedli zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Závažnejšie problémy neevidujú ani Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)."Aktuálna situácia na železničných tratiach Slovenska je viac-menej pokojná," skonštatoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Vplyvom počasia však o 14.20 h v úseku Bánovce nad Bebravou – Mníchova Lehota uviazlo pre šmyk cestné motorové vozidlo. Udalosť si vyžiadala meškania dvoch osobných vlakov, s meškaním 14 a 28 minút. Trať bola následne o 14.50 h sprejazdnená. "Všetkým cestujúcim sa za komplikácie spojené s meškaním ospravedlňujeme," doplnil Kováč.Závažnejšie problémy na infraštruktúre spôsobené aktuálnym počasím zatiaľ neevidujú ani ŽSR. "Na tratiach ŽSR sme prijali opatrenia ako frézovanie, odpratávanie snehu, na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej infraštruktúry," skonštatovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.V okresoch Poprad a Kežmarok vyhlásili cestári prvý kalamitný stupeň. Dôvodmi sú silné sneženie, vietor a tvorba snehových jazykov. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský."Každý, kto nemusí cestovať, nech ostane doma, ak už musia ľudia niekam ísť, tak len v tom prípade, že vedia jazdiť aj na zasneženej ceste. Všetky úseky sú zatiaľ prejazdné, avšak rozhodne treba spomaliť," priblížil situáciu Polomský. Ostávajú zatvorené cesty medzi Štrbou a Šuňavou cez chotár a z obce Lučivná do tamojších kúpeľov.Riaditeľ dodal, že v teréne je momentálne všetkých 24 sypačov spod Tatier a ďalších päť z iných oblastí. V pohotovosti sú aj dve frézy v prípade, že by na niektorých dôležitých úsekoch napadlo veľké množstvo snehu.V podtatranskom meste Svit vyhlásili v piatok podvečer v dôsledku zlých poveternostných podmienok mimoriadnu situáciu. Informovala o tom radnica s tým, že dôvodom rozhodnutia krízového štábu je dlhotrvajúce husté sneženie, neprejazdnosť ciest a viaceré komplikácie na miestnych komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách i vo vnútroblokoch.

Ilustračná snímka.

Foto: TASR/Oliver Ondráš

Pre sneženie vyhlásili mimoriadne situácie v 27 obciach Žilinského kraja

Cestu I/9 v Hradišti a Machnáč už sprejazdnili

Kalamitu vyhlásili cestári nielen v Žilinskom kraji, ale aj pod Tatrami

Mesto pri odstraňovaní kalamity vykonáva záchranné práce a nasadilo do terénu posilnenú techniku. V tejto súvislosti žiada obyvateľov o ústretovosť pri čistení komunikácií a odstraňovaní následkov tejto mimoriadnej snehovej nádielky. Apeluje tiež na vodičov, aby prispôsobili svoju jazdu a zvýšili opatrnosť. Mesto zverejnilo aj nonstop linku mestskej polície či dispečingu technických služieb, na ktoré sa môžu obyvatelia obrátiť v prípade závažných problémov.V súvislosti s intenzívnym snežením boli do piatka do 16.00 h vyhlásené mimoriadne situácie v 27 obciach a mestách v Žilinskom kraji. Ide o 25 obcí a dve mestá v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.V okrese Liptovský Mikuláš sa to týka obcí Liptovský Ondrej, Liptovská Kokava, Žiar a Veterná Poruba a mesta Liptovský Mikuláš.V okrese Tvrdošín platí mimoriadna situácia v obciach Habovka, Oravský Biely Potok, Zuberec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek, Čimhová a v meste Trstená.V okrese Dolný Kubín ide o obce Pucov a Pribiš.V okrese Námestovo je mimoriadna situácia vyhlásená v obciach Oravská Lesná, Oravské Veselé, Beňadovo, Novoť, Zákamenné, Oravská Jasenica, Breza, Lokca, Bobrov, Krušetnica, Rabčice a Mútne.Cesty I/9 v Hradišti v okrese Partizánske a II/516 medzi Trenčianskymi Teplicami a Motešicami na kopci Machnáč v piatok popoludní sprejazdnili. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Polícia upozorňuje vodičov, že sa na ceste I/9 v úseku Mníchova Lehota - Radar stále zdržia. "Doprava je púšťaná striedavo v oboch jazdných pruhoch v smere na Trenčín, ako i Bánovce nad Bebravou," uviedli policajti.Policajti v tejto súvislosti vyzývajú vodičov, aby jazdili opatrne. Dopravu na spomínaných úsekoch skomplikovalo husté sneženie.Kalamitu pre sneženie vyhlásili cestári okrem Žilinského kraja aj pod Tatrami. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Sneženie naďalej komplikuje dopravu aj na ďalších úsekoch ciest na Slovensku.Prvý kalamitný stupeň platí v súčasnosti okrem Liptova, Kysúc, Oravy a horného Považia aj pre okresy Martin, Turčianske Teplice, Poprad a Kežmarok.

Ilustračná snímka.

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ružomberský krízový štáb vyhlásil v celom meste mimoriadnu situáciu

V okrese Čadca vyhlásili mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu

Pre silné sneženie je obmedzená viditeľnosť na 100 metrov v severných okresoch západného a stredného Slovenska. Na cestách tretej triedy v okrese Námestovo by si mali dávať vodiči pozor na možnú tvorbu snehových jazykov.Obmedzenia platia aj pre niektoré horské priechody. Pre husté sneženie je uzatvorený horský priechod Čertovica. Pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky sú uzatvorené horský priechody Donovaly, Šturec, Príslop a Kremnické Bane. Uzatvorený pre dopravu nad 3,5 t je horský priechod Dobšiná.Pre nákladnú dopravu je uzatvorený aj horský priechod Dobšinský kopec. Ťažko zjazdný je aj horský priechod Veľké Rovné, kde majú problémy aj osobné autá.Zelená vlna RTVS informuje, že medzi Kremnicou a Bartošovou Lehôtkou je viacero odstavených kamiónov. Úsek je ťažko zjazdný, vodiči sa zdržia hodinu v oboch smeroch. Takmer hodinu sa môžu zdržať aj na prejazde Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom do Zvolenskej Slatiny. Ťažko zjazdné je aj horské sedlo Besník, kde sa v stúpaní z oboch smerov šmýka viacero kamiónov.Krízový štáb mesta Ružomberok vyhlásil v piatok podvečer pre husté sneženie mimoriadnu situáciu. Platí na celom území mesta a mestských častí a potrvá do odvolania. Technické služby pracujú od popoludnia v treťom stupni pohotovosti a na zimnú údržbu nasadili všetku dostupnú techniku a ľudí, ktorí sú k dispozícii. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík."Prioritou je v tejto chvíli zabezpečenie zjazdnosti hlavných komunikácií a frekventovaných chodníkov. Prosíme vodičov, aby v prípade, ak to nie je nevyhnutné, nevyužívali motorové vozidlá a cesty uvoľnili pre mechanizmy zimnej údržby. Pri parkovaní dbajte na to, aby mali mechanizmy dostatok miesta na prácu," uviedol hovorca.Podotkol, že ide o extrémnu situáciu v súvislosti so snežením, ktoré aktuálne spôsobuje množstvo problémov na celom území severného Slovenska.Do piatka 16.00 h vyhlásili mimoriadne situácie z dôvodu sneženia v 27 samosprávach v Žilinskom kraji. Ide o 25 obcí a dve mestá v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo.Okresný úrad v Čadci vyhlásil v piatok mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovou kalamitou na území väčšiny obcí okresu. Mesto Čadca tom informovalo na sociálnej sieti.Na ohrozenom území ustanovil okresný úrad režimové opatrenia – účelne využívať všetku dostupnú techniku na vykonávanie záchranných prác a pokračovať v sprístupňovaní všetkých lokalít pre záchranné zložky.