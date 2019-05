Európska komisia: Rast ekonomiky eurozóny sa spomalí na 1,2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. mája (TASR) - Európska ekonomika porastie v tomto roku pomalšie, než sa očakávalo. Dôvodom sú horšie globálne vyhliadky. Na budúci rok by sa mala opäť oživiť, predpokladá Európska komisia (EK) vo svojich jarných prognózach.EK zhoršila očakávania týkajúce sa expanzie ekonomiky eurozóny v tomto roku. Aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,2 %. Ešte vo februári predpovedala nárast o 1,3 %. V roku 2020 by sa tempo expanzie malo zrýchliť na 1,5 %. Vlani HDP eurozóny stúpol o 1,9 %.Medzi hlavné riziká, ktoré zostávajú výrazné, patria globálne obchodné spory, neistota týkajúca sa brexitu a spomalenie rastu v Číne, povedal podpredseda EK Valdis Dombrovskis.Nové prognózy však ukázali aj pozitívnejšie správy, keďže nezamestnanosť a verejné dlhy pokračujú v poklese a inflácia zostáva utlmená." aj napriek komplikovanému globálnemu prostrediu, myslí si Dombrovskis. Poukázal na pozitívne faktory, medzi ktoré patríEK predpokladá, že miera nezamestnanosti v eurozóne v roku 2020 klesne na 7,3 % zo 7,7 % očakávaných v tomto roku. Vlani dosiahla 8,2 %.Tempo rastu spotrebiteľských cien zostane pod inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Tento rok by sa inflácia mala spomaliť na 1,4 % z 1,8 % vlani. Na úrovni 1,4 % by potom mala zostať aj na budúci rok.Spomalenie rastu ekonomiky spôsobí, že sa zvýši celkový rozpočtový deficit eurozóny na 0,9 % HDP z 0,5 % HDP vlani. Na úrovni 0,9 % HDP by mal zostať aj v roku 2020. Celkový verejný dlh padne z vlaňajších 87,1 % HDP na 85,8 % v roku 2019, a potom na 84,3 % HDP v roku 2020.Najviac zadlženou krajinou v pomere k výkonu ekonomiky zostáva Grécko. Jeho verejný dlh však bude klesať. Tento rok sa zníži na 174,9 % HDP a na budúci rok na 168,9 % HDP. V roku 2018 dosiahol 181,1 % HDP.Druhý najvyšší dlh má Taliansko. Jeho rozpočtový schodok by mal tento rok vzrásť na 2,5 % a v roku 2020 stúpnuť na 3,5 %. Verejný dlh dosiahne 133,7 % HDP a v roku 2020 sa zvýši na 135,2 % HDP.EK vo svojich aktuálnych prognózach počíta s tým, že HDP celej Európskej únie (EÚ) v roku 2019 stúpne o 1,4 % a v roku 2020 o 1,6 %. Vo februári očakávala v tomto roku expanziu o 1,5 %.Aj komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici považuje za dôvod zníženia rastových prognóz ". "" uvádza sa v správe EK.