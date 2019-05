V Košiciach zrekonštruovali podchod do Uličky remesiel

Košice, ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Košice 7. mája (TASR) - Podchod do košickej Uličky remesiel, ktorý spravuje Východoslovenské múzeum (VSM), má po rokoch dôstojný vzhľad. S jeho opravou začal Košický samosprávny kraj (KSK) ešte na jeseň minulého roka. V prvej etape boli opravené poškodené omietky a počas zimy bolo murivo presúšané. Na jar tohto roka odštartovala druhá etapa rekonštrukcie, ktorá zahŕňala nanesenie penetračného náteru, sanačných omietok a finálnej maľby, informovala v utorok hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Podchod rekonštruovali ešte v roku 2009, no tieto práce neboli podľa krajskej samosprávy urobené kvalitne. Reklamáciu bolo možné vykonať do roku 2014, no nestalo sa tak.dodal Trnka.Rekonštrukciu dokončili v polovici apríla. Čistá maľba v podchode však dlho nevydržala, už po dvoch dňoch ju posprejovali a bolo potrebné nápisy na stenách premaľovať. VSM preto uvažuje, ako činnosti vandalov zabrániť.informoval riaditeľ VSM Robert Pollák.V opravách okolia tejto pamiatky bude KSK pokračovať aj v tomto roku. Krajské zastupiteľstvo na minulom zasadnutí schválilo finančnú injekciu vo výške takmer 60.000 eur.konštatoval Trnka.