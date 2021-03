Európska komisia sa obáva o nezávislosť súdnictva v Poľsku, obrátila sa na Súdny dvor

súdnictva

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) sa obrátila na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) so svojimi dlhodobými obavami o rešpektovanie právneho štátu a nezávislosti sudcov najvyššieho súdu v Poľsku.Výkonný orgán bloku už skôr varoval Poľsko, že ho vezme pred súd, ak vláda nepodnikne kroky a nenapraví problémy so zákonom týkajúcim sa„Je to zásadný krok v konaní o priestupku,“ vyjadril sa na margo postúpenia prípadu súdu eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders Poľsko podľa EK porušuje európske právo, keď umožňuje disciplinárnej komore najvyššieho súdu robiť rozhodnutia, ktoré môžu priamo ovplyvniť sudcov a ich výkon práce. Tvrdí tiež, že nezávislosť a nestrannosť komory nie sú zaručené.EK uviedla, že požiada Súdny dvor, aby nariadil dočasné opatrenia, kým v prípade nepadne konečný verdikt. To má „zabrániť zhoršeniu vážnej a nenapraviteľnej ujmy spôsobenej nezávislostia právnemu poriadku EÚ“.Medzi tieto opatrenia patrí aj pozastavenie zákonného ustanovenia, ktoré komore umožňuje rozhodovať o žiadostiach „o zrušenie súdnej imunity, ako aj o záležitostiach zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a odchodu sudcov najvyššieho súdu do dôchodku“.Zákony o fungovaní poľského súdneho systému, ktoré schválili v roku 2019, začali platiť vlani vo februári. EK začala konanie voči poľskej vláde v apríli a ďalšie kroky podnikla v októbri a decembri.Otázka nezávislostije jedným z bodov dlhodobej potýčky medzi Bruselom a vládami v Poľsku a Maďarsku pre obavy, že oslabujú demokratické štandardy a právny štát v eurobloku.