Európska komisia schválila prevzatie Laudamotion firmou Ryanair

Na snímke manažér, bývalý pilot formuly 1 Nilki Lauda pózuje pred airbusom s logom jeho spoločnosti Laudamotion na letisku v nemeckom Düsseldorfe 20. marca 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. júla (TASR) - Európska komisia (EK) schválila prevzatie rakúskej leteckej spoločnosti Laudamotion írskymi aerolíniami Ryanair. EK to oznámila vo štvrtok (12.7.) s tým, že súhlas dala bez stanovenia dodatočných podmienok.uviedla EK v oficiálnom vyhlásení.Spoločnosť Ryanair by mala prevziať v rakúskych aerolíniách, ktoré zabezpečujú najmä lety z Nemecka, Rakúska a zo Švajčiarska do dovolenkových destinácií pri Stredozemnom mori a na Kanárske ostrovy, 75-% podiel. Rakúsku spoločnosť založil pôvodne v roku 2003 pod názvom Niki rakúsky podnikateľ a bývalý pretekár Formuly 1 Niki Lauda, ktorý ju v roku 2011 predal nemeckej leteckej spoločnosti Air Berlin.Nemecké aerolínie ale minulý rok zbankrotovali a Laudovi sa podarilo ich divíziu Niki v januári tohto roka opätovne kúpiť, a to prostredníctvom novej firmy Laudamotion. V marci sa potom na kúpe Laudamotion dohodla írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair. Jej šéf Michael O'Leary považuje investíciu za ideálny spôsob, ako expandovať na trh nemecky hovoriacich krajín, na ktorom v súčasnosti dominuje nemecká letecká spoločnosť Lufthansa.Práve Lufthansa chcela pôvodne firmu Niki, najlukratívnejšie aktívum Air Berlin, kúpiť, Európska komisia s tým ale nesúhlasila. Lufthansa potom svoju ponuku koncom minulého roka stiahla.