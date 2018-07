Starý chátrajúci múr v Kežmaroku pri kasárňach sprejeri zmenili

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 13. júla (TASR) – Múr v okolí bývalých kasární v Kežmarku, ktoré dlhodobo chátrajú, zdobí umelecké dielo. Grafity v rôznych témach tam ešte minulý týždeň vytvorila štvorica umelcov v zložení Ivo Knut, Alex Adam a František Radačovský. Posledný z menovaných pre TASR potvrdil, že fyzická realizácia trvala sedem dní.„Vo vrcholných fázach nám prišli vypomôcť ešte dvaja ďalší sprejeri. Komunikácia s mestom Kežmarok sa však začala už v roku 2017 a zahrňovala celý proces príprav, schvaľovania návrhov a podobne, keďže sa vzhľadom na slovenské pomery jedná o dosť jedinečný a obsiahly projekt,“ priblížil vznik myšlienky. Miesto pre realizáciu tohto grafity umeleckého výtvoru si podľa neho vybrala samospráva. Vzhľadom na to, že všetci traja autori sú zo Spiša, aj oni sami zanedbaný múr dôverne poznali a vnímali ho ako dlhodobý problém, ktorý vizuálne traumatizuje danú časť mesta. „Práve takéto miesto, ktorým prechádza hlavný cestný ťah a ulica, by malo mesto reprezentovať a tak bol výber v podstate jasný,“ zdôvodnil výber Radačovský.Radnica sprejerom zadala svoje požiadavky ohľadne tém, ktoré reprezentujú históriu Kežmarku a zároveň aj jeho súčasnosť, spracovanie však ponechala na nich. „Síce sme pri návrhu mali voľné ruky, dbali sme na to, že projekt je určený pre širokú laickú verejnosť. V konečnom dôsledku sa finálny vizuál stal kompromisom všetkých spomínaných strán,“ doplnil Radačovský. Na múre sú tak zobrazené dominanty mesta, ako napríklad hrad, časť Hlavného námestia, ale i nápis Moderný Dynamický Historický a ďalšie vyobrazenia.Skrášlenie 200 metrov dlhého múru na Michalskej ulici v Kežmarku mal v pláne miestny rodák Alex Adam už dlhšie. „Som veľmi rád, že sa mi ako Kežmarčanovi podarilo projekt zrealizovať v spolupráci s mestom a s ľuďmi, ktorých si veľmi vážim. Dúfam, že bude príležitosť pracovať aj na ďalších väčších projektoch v iných mestách,“ konštatoval.Vzhľadom na pozitívne reakcie zo strany mesta, obyvateľov i návštevníkov dotknutej lokality považujú umelci projekt za vydarený a sú s ním spokojní, pretože splnil svoj účel. Tak rozsiahle dielo, ako toto kežmarské, je podľa Radačovského na Slovensku zatiaľ skôr výnimkou. „Čo sa týka menších realizácií, máme ich všetci za sebou desiatky. Dúfame, že pozitívne reakcie prebudia do budúcna aj iné mestá,“ zdôraznil s tým, že medzičasom už majú títo umelci za sebou dve nové realizácie v Poprade a Bratislave. Vzhľadom na to, že každý z tejto trojice žije v inom kúte Slovenska, zhliadnuť ich, či ich výtvory tvoriť, môže verejnosť prakticky kdekoľvek, „kde je dobrá vôľa a komunikácia“.