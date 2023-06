Európska komisia schválila upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote viac ako 6 miliárd eur

Zmena pôvodného plánu

Vyčlenenie financií na oblasť klímy

27.6.2023 (SITA.sk) - Európska komisia schválila upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska , ktorý zahŕňa kapitolu REPowerEU . Súčasný plán má hodnotuvo forme grantov a zahŕňa 64 reforiem a 60 investícií.Ako ďalej informovala komisia, Slovensko navrhlo niekoľko zmien pôvodného plánu, napríklad širší rozsah obnoviteľných zdrojov energie a objasnilo rozsah investícií do zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti a dopravy. Zmeny nastali aj v plánovaných reformách vzdelávania.Slovensko zároveň vyradilo dve menšie investície z pôvodného plánu a upravilo takmer 70 opatrení. Slovensko zmenilo pôvodný plán, keďže bolo podľa komisie treba zohľadniť veľmi vysokú infláciu , narušenia dodávateľských reťazcov spôsobené útočnou vojnou Ruska voči Ukrajine, ako aj revíziu maximálnej výšky pridelených grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.„Dôležité je, že Slovensko doplnilo do svojho plánu kapitolu REPowerEU, ktorá obsahuje šesť nových reforiem, štyri nové investície a štyri rozšírené investície, ktoré už boli zahrnuté do pôvodného plánu. Tieto opatrenia prispejú k splneniu cieľov plánu REPowerEU, aby sa Európa najneskôr do roku 2030 stala nezávislou od ruských fosílnych palív," konštatuje komisia.Upravený plán sa oveľa viac zameriava na zelenú transformáciu a vyčleňuje 46 % dostupných finančných prostriedkov na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy. Reformy a investície urýchlia zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, keďže vymedzujú oblasti vhodné na rozvoj veternej energie na Slovensku.Zefektívňujú rámec udeľovania povolení, a to aj na využívanie geotermálnej energie a tepelných čerpadiel, a zjednodušujú postupy pripojenia obnoviteľných zdrojov energie do sústavy. Významné investície smerujú do rozšírenia kapacity elektrizačnej sústavy a podpory udržateľnej dopravy prostredníctvom vozidiel s nulovými emisiami.