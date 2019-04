Európska komisia určí priority pre budúci rozpočet eurozóny

Archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 5. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) so súhlasom vlád eurozóny určí priority pre budúci rozpočet menového bloku. Dohodli sa na tom v piatok ministri financií Európskej únie (EÚ) v snahe nájsť rovnováhu medzi právomocami členských štátov a EÚ v otázke nového rozpočtu.Ide o najnovší, hoci malý krok v dlhotrvajúcom úsilí o užšiu hospodársku integráciu euroregiónu, s cieľom dosiahnuť, aby v budúcnosti lepšie odolával hospodárskym krízam.Celá v súčasnosti 28-členná EÚ už má spoločný rozpočet. Stanovuje sa každých sedem rokov vo výške 1 % hrubého národného príjmu.Štáty eurozóny však chcú mať aj samostatný rozpočet, ktorý by slúžil ako fiškálny nástroj na intervenciu v ekonomike eurozóny spolu s jednotnou menovou politikou Európskej centrálnej banky (ECB).Na detailoch rozpočtu menového bloku sa pracuje od začiatku roka a návrh by mal byť hotový do júna, keď ministri rozhodnú aj o veľkosti rozpočtu a zdrojoch financovania.Ministri na piatkovom stretnutí rokovali o spravovaní rozpočtu. Je to zložitá otázka, preto že vlády eurozóny si chcú udržať kontrolu nad tým, ako sa budú peniaze využívať. V decembri sa dohodli na poskytnutí „kritérií a strategických smerníc“.Dohodli sa však aj na tom, že musí byť súčasťou širšieho a väčšieho dlhodobého rozpočtu EÚ, takže jeho veľkosť bude stanovená „v kontexte“ rozpočtu EÚ.povedal na tlačovej konferencie šéf Euroskupiny, združenia ministrov financií eurozóny, Mario Centeno s odkazom na ekonomické odporúčania, ktoré každý rok vydáva EK pre eurozónu.Aby sa vyvážili právomoci EK, musia tieto odporúčania schváliť ministri financií eurozóny. Konečné znenie odporúčaní sa v minulosti niekedy zmenilo, keď vlády nesúhlasili s názormi komisie.povedal jeden z predstaviteľov eurozóny oboznámený so situáciou, podľa ktorého by sa to potom premietlo do národných odporúčaní. Rozpočet by následne podporil iniciatívy, reformy a projekty spojené s týmito odporúčaniami.Domnieva sa, že odporúčania pre eurozónu by mali byť konkrétnejšie a operatívnejšie, pretože na konci budú peniaze.Centeno zase povedal, že strategická úloha vlád eurozóny by sa mala kodifikovať, ale stále neexistuje konsenzus o tom, ako to urobiť najlepšie.dodal.