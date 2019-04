Nemecká akciová burza pokračovala v piatok v raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 5. apríla (TASR) - Vzostupný trend hlavných burzových indexov by mal pokračovať aj v nasledujúcom týždni.uviedol v piatok analytik Manfred Bucher z nemeckej krajinskej banky BayernLB.Dax, hlavný index nemeckej akciovej burzy vo Frankfurte nad Mohanom, v piatok uzavrel obchodovanie vzostupom 0,18 % na hodnote 12.009,75 bodu. V 14. týždni posilnil o vyše 4 %. Od začiatku roka stúpol o takmer 14 %., to bolo podľa Buchera hlavné motto uplynulého obdobia rastu indexu. Investori veria, že sa s úspechom skončia americko-čínske obchodné rokovania.napísal vo štvrtok americký prezident o dohode medzi Spojenými štátmi a Čínou. Dow Jones Industrial Average, hlavný americký akciový index v New Yorku, odpovedal na prezidentove slová dosiahnutím najvyššej hodnoty za posledný polrok.Podpora vzostupu akcií v nasledujúcich týždňoch môže prísť aj z iných oblastí.povedal Uwe Burkert z krajinskej banky LBBW. Koncerny na indexe Dax, ktorých je 30, vyplatia akcionárom takmer 40 miliárd eur. Suma bude medziročne o 6 % vyššia.V nasledujúcom týždni budú mať svoje výročné zhromaždenia akcionári firiem Henkel, Airbus a Nestlé. Budú rozdeľovať dividendy akcionárom.